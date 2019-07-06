Polskie Radio: Россия дала ответ на «опасную идею» США и Украины в Чёрном море

Корабли Черноморского флота России приступили к «плановым» мероприятиям боевой подготовки. Они проходят на фоне военно-морских учений НАТО Sea Breeze – 2019, организаторами которых выступает Украина и Соединённые Штаты. Кроме солдат этих двух стран, в учениях принимают участие военные из Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии. Российский МИД назвал Sea Breeze 2019 — «опасной идеей», на которую Москва прореагирует соответствующим образом, сообщает Polskie Radio.

Группа российских кораблей приступила к плановым учениям по боевой готовности в акватории Чёрного моря. Учения определили как «плановые», но пресс-служба флота отмечает, что они проходят на фоне учений НАТО Sea Breeze, сообщает Polskie Radio.

В учениях принимает участие около десяти единиц Черноморского флота. Это большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», ракетные катера «Ивановец», «Набережные Челны» и «Р-60» и другие, перечисляет портал.

Российские корабли контролируют деятельность кораблей НАТО в северо-западной части Чёрного моря и отрабатывают элементы совместного плавания и боевого маневрирования на морских полигонах. Позже они выполнят стрельбы.

Одновременно Россия сообщила о том, что её самолёт Су-27 перехватил на южной границе России американский разведывательный самолёт P-8 Poseidon. Этот инцидент скорее всего связан с учениями, проводимыми Черноморским флотом, подчёркивает Polskie Radio. Ранее Россия уверяла, что её корабли контролируют действия двух кораблей, принадлежащих Великобритании и Канады, которые 2 июля вошли в воды Чёрного моря.

В учениях НАТО Sea Breeze – 2019, которые стартовали 1 июля в южных областях Украины, включая регион Чёрного моря, принимает участие около 30 кораблей, 30 самолётов, а также более 900 солдат. Организаторами учений выступает Украина и Соединённые Штаты, а кроме солдат этих двух стран, в этом году в учениях принимают участие военные из Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии, Российский МИД назвал учения «опасной идеей», на которую Москва прореагирует соответствующим образом, резюмирует Polskie Radio.