Stavanger Aftenbladet: НАТО думает над ответом на новые ракеты Путина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил после заседания министров обороны в Брюсселе, что альянс «не будет вести себя так же, как Россия», чтобы не провоцировать вновь гонку вооружений. В то же время осведомлённые источники сообщают, что НАТО уже обдумывает целый ряд вероятных мер, чтобы ответить на появление новых российских ракет 9M729, пишет Stavanger Aftenbladet.

Союзники по НАТО утверждают, что не собираются размещать новые ядерные ракеты на европейской территории, но допускают «все остальные варианты» действий в ответ на шаги, которые предпринимает Россия, сообщает норвежское издание Stavanger Aftenbladet. В ходе недавнего саммита в Брюсселе министры обороны стран, входящих в состав альянса, обсуждали новые российские крылатые ракеты 9M729 (SSC-8 по западной классификации). «Об этих ракетах НАТО говорит, что они дёшевы в изготовлении, очень мобильны и их легко спрятать в густых российских лесах. Кроме того, их можно оснастить ядерными боеголовками, которые уничтожат европейские города в считанные минуты», — сообщает Stavanger Aftenbladet.



Возникает вопрос: как же союзники по НАТО будут отвечать на эту новую угрозу? Многих очень тревожит, что этот конфликт может в перспективе развязать новую ядерную гонку между Россией и США, подчёркивается в статье. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил на встрече с прессой после заседания министров обороны в Брюсселе, что Североатлантический альянс не собирается размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе и «не будет вести себя так же, как Россия», пишет Stavanger Aftenbladet. «Мы не хотим, чтобы началась новая гонка вооружений. Но при этом мы должны обеспечить надёжный механизм сдерживания и хорошую оборону. Это и есть миссия НАТО», — пояснил Столтенберг.



По имеющейся информации, альянс сейчас обдумывает целый ряд мер в ответ на появление новых ракет Путина, говорится в статье. К числу этих мер, в частности, относятся планы разработать новое конвенциональное оружие, создать новую систему противовоздушной или противоракетной обороны, которая смогла бы защитить союзников по НАТО от российских ракет, а также изменить существующие схемы учений так, чтобы иметь возможность «лучше проявлять свой потенциал и готовиться встречать новые угрозы». Члены НАТО также планируют «более активно» проводить разведку, наблюдение и контроль и активизировать работу на политической арене, чтобы постараться достичь новых соглашений по разоружению, сообщает Stavanger Aftenbladet.



Вполне вероятно, что при необходимости НАТО может использовать в качестве ответной меры и своё ядерное оружие, хотя размещение новых наземных ядерных ракет в Европе сейчас не стоит на повестке дня, отмечается в статье. По словам Столтенберга, НАТО постарается гарантировать, чтобы сдерживание оставалось «эффективным» — и это может означать, что альянс изменит свою систему «ядерного сдерживания», отмечает Stavanger Aftenbladet. «Думаю, мы просто должны шире взглянуть на все составляющие элементы механизма ядерного сдерживания», — заявил в этой связи министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Он также подтвердил, что ядерное оружие представляет собой часть общей стратегии: «Для нас сдерживание — это один из важнейших результатов деятельности альянса».



Соединённые Штаты считают, что новые российские ракеты нарушают Договор о ракетах средней и малой дальности, заключённый между США и СССР в 1987 году и запрещающий все наземные ракеты среднего радиуса действия, однако Россия отрицает, что нарушила соглашения, напоминает Stavanger Aftenbladet. В результате этих споров президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин решили выйти из договора, который перестанет действовать 2 августа. Генсек НАТО уверяет, что у России ещё есть время пойти на попятную и «спасти» соглашение, уничтожив все свои новые ракеты. Однако никаких признаков этого пока не наблюдается, подчеркнул Столтенберг: «Так что НАТО готовится жить в мире без этого договора».