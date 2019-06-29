Stavanger Aftenbladet: НАТО думает над ответом на новые ракеты Путина
Союзники по НАТО утверждают, что не собираются размещать новые ядерные ракеты на европейской территории, но допускают «все остальные варианты» действий в ответ на шаги, которые предпринимает Россия, сообщает норвежское издание Stavanger Aftenbladet. В ходе недавнего саммита в Брюсселе министры обороны стран, входящих в состав альянса, обсуждали новые российские крылатые ракеты 9M729 (SSC-8 по западной классификации). «Об этих ракетах НАТО говорит, что они дёшевы в изготовлении, очень мобильны и их легко спрятать в густых российских лесах. Кроме того, их можно оснастить ядерными боеголовками, которые уничтожат европейские города в считанные минуты», — сообщает Stavanger Aftenbladet.
Возникает вопрос: как же союзники по НАТО будут отвечать на эту новую угрозу? Многих очень тревожит, что этот конфликт может в перспективе развязать новую ядерную гонку между Россией и США, подчёркивается в статье. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил на встрече с прессой после заседания министров обороны в Брюсселе, что Североатлантический альянс не собирается размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе и «не будет вести себя так же, как Россия», пишет Stavanger Aftenbladet. «Мы не хотим, чтобы началась новая гонка вооружений. Но при этом мы должны обеспечить надёжный механизм сдерживания и хорошую оборону. Это и есть миссия НАТО», — пояснил Столтенберг.
По имеющейся информации, альянс сейчас обдумывает целый ряд мер в ответ на появление новых ракет Путина, говорится в статье. К числу этих мер, в частности, относятся планы разработать новое конвенциональное оружие, создать новую систему противовоздушной или противоракетной обороны, которая смогла бы защитить союзников по НАТО от российских ракет, а также изменить существующие схемы учений так, чтобы иметь возможность «лучше проявлять свой потенциал и готовиться встречать новые угрозы». Члены НАТО также планируют «более активно» проводить разведку, наблюдение и контроль и активизировать работу на политической арене, чтобы постараться достичь новых соглашений по разоружению, сообщает Stavanger Aftenbladet.
Вполне вероятно, что при необходимости НАТО может использовать в качестве ответной меры и своё ядерное оружие, хотя размещение новых наземных ядерных ракет в Европе сейчас не стоит на повестке дня, отмечается в статье. По словам Столтенберга, НАТО постарается гарантировать, чтобы сдерживание оставалось «эффективным» — и это может означать, что альянс изменит свою систему «ядерного сдерживания», отмечает Stavanger Aftenbladet. «Думаю, мы просто должны шире взглянуть на все составляющие элементы механизма ядерного сдерживания», — заявил в этой связи министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Он также подтвердил, что ядерное оружие представляет собой часть общей стратегии: «Для нас сдерживание — это один из важнейших результатов деятельности альянса».
Соединённые Штаты считают, что новые российские ракеты нарушают Договор о ракетах средней и малой дальности, заключённый между США и СССР в 1987 году и запрещающий все наземные ракеты среднего радиуса действия, однако Россия отрицает, что нарушила соглашения, напоминает Stavanger Aftenbladet. В результате этих споров президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин решили выйти из договора, который перестанет действовать 2 августа. Генсек НАТО уверяет, что у России ещё есть время пойти на попятную и «спасти» соглашение, уничтожив все свои новые ракеты. Однако никаких признаков этого пока не наблюдается, подчеркнул Столтенберг: «Так что НАТО готовится жить в мире без этого договора».
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