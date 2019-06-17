Welt: вопрос о размещении ядерного оружия в Европе актуален как никогда

Скорое истечение срока действия ДРСМД и СНВ-3 создаёт угрозу новой гонки ядерных вооружений, сообщает Die Welt, основываясь на данных исследования шведского института SIPRI. В частности, европейские страны вновь могут оказаться под угрозой со стороны российских ракет. В этой связи очень актуален вопрос о размещении в Европе собственного либо американского ядерного оружия для защиты от России.

Миру угрожает новый виток гонки ядерных вооружений, пишет Die Welt, ссылаясь на результаты исследования, проведённого шведским институтом SIPRI.

В исследовании говорится о том, что все девять ядерных держав сейчас заняты модернизацией своего арсенала. Кроме того, скоро истекает срок действия двух важнейших договоров по контролю за ядерными вооружениями — ДРСМД и СНВ-3.

SIPRI приводит информацию о том, что США и Россия разрабатывают новые средства доставки ядерного оружия: ракеты, бомбардировщики и субмарины. Также модернизируются и сами боеголовки.

Важнейший договор РСМД, заключённый ещё в 1987 году, может кануть в Лету в ближайшие недели, отмечает Die Welt. Вашингтон уже давно обвинял Россию в разработке новых ракет средней дальности: в результате, Дональд Трамп анонсировал выход США из договора, который должен состояться уже в июле. Москва, в свою очередь, отрицает все обвинения и также готовится выйти из договора. Как пишет издание, для Европы это означает возвращение угрозы со стороны российских ракет средней и меньшей дальности.

В этой связи вопрос о том, нужно ли Европе американское или своё собственное ядерное оружие для защиты, актуален как никогда, пишет издание. Исследователи SIPRI опасаются, что ДРСМД и СНВ-3, скорее всего, не будут продлены и дальнейшее ядерное разоружение маловероятно, учитывая политические и военные разногласия между Москвой и Вашингтоном.

В исследовании также говорится о том, что США разрабатывают новые типы ядерных вооружений с целью расширить ареал их применения. Согласно новой стратегии, американское ядерное оружие будет применяться не только исключительно в качестве средства устрашения, но и для «сдерживания неядерной агрессии».

Среди прочих факторов дестабилизации SIPRI приводит выход США из иранской ядерной сделки, а также вероятность расширения списка стран, обладающих ядерным оружием.