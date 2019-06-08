T-Online: русским не плевать на выживание Европы, несмотря на ракеты НАТО у ворот

На Петербургском международном экономическом форуме глава Кремля Владимир Путин окрестил договор СНВ-III последним инструментом, благодаря которому пока ещё удаётся ограничить ядерную гонку вооружений, сообщает T-Online. Для европейцев же это соглашение и вовсе «гарантия выживания», поскольку оно препятствует началу «последней войны» между Россией и НАТО, после которой от Европы «мало что останется», констатирует немецкий новостной портал.

Европе срочно нужна «перезагрузка», ведь на кону выживание сотен миллионов людей на европейском континенте, пишет немецкий новостной портал T-Online.

А всё из-за Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами, действие которого истекает в феврале 2021 года, поясняет автор статьи Флориан Хармс.

В частности, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Кремля Владимир Путин предупредил об угрозе начала новой всемирной гонки вооружений и даже окрестил СНВ-III последним инструментом, благодаря которому её пока ещё удаётся ограничить, уточняет журналист T-Online.

Всем хорошо известно, продолжает Хармс, что президент России «мастерски владеет уловками международной политики».

«Но здесь он прав», — признаёт автор статьи.

Выступая на ПМЭФ, российский лидер дал понять, что его поражает то, как весь мир праздно наблюдает за тем, как достижения прошлого оказываются под угрозой, отмечает журналист немецкого новостного портала.

«Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, но с нами никто не ведёт никаких переговоров», — подчеркнул Владимир Путин.

Тревожные слова, констатирует Хармс. Более того, эти «жалобы» президента России просто необходимо «раструбить на весь мир», поскольку СНВ-III — это не что иное, как «гарантия выживания» Европы, убеждён автор статьи.

Ведь Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений препятствует началу «последней войны» между Россией и НАТО, после которой от Европы, пожалуй, «мало что останется», полагает журналист T-online.

По мнению немецких экспертов по безопасности, Российская Федерация якобы готовится к вооружённому конфликту с Североатлантическим альянсом.

«Впрочем, русские в военной форме делают это не потому, что они злые, а потому, что они считают, что им угрожает опасность. И исходит она от самого сильного в этом мире военного блока, который развернул в саду перед их домом ракетный щит», — заключает автор статьи Флориан Хармс.