Guardian: в ОДВЗЯИ заявили об отсутствии доказательств российских ядерных испытаний

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо заявил об отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих озвученные США обвинения в том, что Россия проводит ядерные испытания в нарушение существующих договорённостей, пишет The Guardian.

Как напоминает издание, в среду глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший заявил, что Москва, вероятно, нарушает мораторий на подобные испытания.

В ходе своего выступления в Вашингтоне Роберт Эшли — младший не предоставил никаких деталей, а в ответ на адресованные ему вопросы указал, что Россия обладает «способностью» проводить подобные испытания. США уже давно озвучивают подозрения в том, что Москва может осуществлять ядерные взрывы малой мощности на своей отдалённой арктической базе на архипелаге Новая Земля.

Как сообщил Лассина Зербо, его организация изучила данные глобальной сети сенсоров, для того чтобы понять, какого масштаба ядерный взрыв мог быть проведён на Новой Земле. В результате, система мониторинга зафиксировала взрыв, приведший к толчку магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера, что, по грубым оценкам, аналогично взрыву мощностью 100 тонн в тротиловом эквиваленте — крайне малый показатель в сравнении с большинством ядерных боеголовок, мощность которых обычно измеряется в килотоннах. Так, например, бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, были мощностью 15 и 20 килотонн соответственно.

«Если теперь мы говорим о сотне тонн, фиксируемых в той зоне, то это означает, что мы оперируем довольно низким показателем, — заявил Зербо в телефонном разговоре с изданием The Guardian. — И если показатель настолько невысок, то какую дополнительную ценность всё это представляет для страны с ядерным оружием? Вот вопрос, который следует задать. И он может немедленно привести к чёткому ответу. Единственное, что я могу сказать, у нас на данный момент времени никаких доказательств (ядерных испытаний. — ИноТВ) нет».

По словам Зербо, американские официальные лица подняли вопрос о возможных ядерных испытаниях России на Новой Земле ещё в конце апреля, когда он приезжал в Вашингтон. Представители США тогда дали понять, что Москва не придерживается полного запрета ядерных испытаний, говорится в статье.