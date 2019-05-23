Американский эксперт: продлевать СНВ-III нет необходимости, если Россия не изменит своего поведения

Администрации Дональда Трампа не стоит продлевать договор о сокращении ядерных вооружений СНВ-III с Россией, так как нет никаких намёков на то, что Москва собирается изменить своё «враждебное и агрессивное поведение», пишет The Washington Times со ссылкой на анализ Heritage Foundation. Как отмечает издание, в аналитическом центре считают, что окончание срока действия соглашения предоставляет Вашингтону уникальную возможность для переоценки американского ядерного арсенала.

Администрация Трампа должна отказаться от планов по продлению договора о сокращении ядерных вооружений СНВ-III с Россией, пишет The Washington Times со ссылкой на анализ консервативного исследовательского центра Heritage Foundation.



Белый дом уже вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, который накладывал ограничения на некоторые типы ядерного оружия, мотивировав это тем, что Москва «не соблюдает» это соглашение.



Теперь же, по словам старшего аналитика Heritage Foundation Микаэлы Додж, с учётом того, что СНВ-III вскоре истекает, у Вашингтона появилась уникальная возможность перестроить отношения с Россией в плане развития ядерных вооружений с таким расчётом, чтобы это пошло на пользу американским интересам.



«Для того чтобы контроль над вооружениями продвигал национальные интересы США и способствовал укреплению мировой стабильности, Соединённые Штаты должны вести диалог с инициативным партнёром, который стремится к ограничению вооружений», — заявила она.



По условиям СНВ-III Москва и Вашингтон не имеют права иметь более 1550 единиц ядерного оружия. Срок действия договора истекает в 2021 году. Правительство президента России Владимира Путина сообщило о своём желании продлить соглашение.



Тем не менее Додж считает, что поведение России противоречит риторике правительства Путина, сообщившего о своей заинтересованности в сокращении и конечной ликвидации ядерного арсенала.



«Россия — это ненадёжный партнёр, — объяснила Додж. — В отсутствие фундаментальных изменений в агрессивном и враждебном поведении России по отношению к другим странам, продление СНВ-III противоречит национальным интересам США».



Декларируемое в этом соглашении стремление России к ядерному разоружению противоречит ядерной доктрине Москвы, отмечает The Washington Times. В частности, Пентагон в своём программном документе в ядерной сфере сообщил, что российская ядерная стратегия «ошибочно исходит из того, что угроза ядерной эскалации или реального первого ядерного удара сможет уладить конфликт на условиях, благоприятных для России».



«Россия подпирает свои заявления военными учениями, на которых отрабатывает применение так называемого ядерного оружия малой мощности», — отметила Додж.



По её словам, готовность Москвы угрожать применением менее мощного ядерного оружия с целью добиться уступок от США и международного сообщества в политическом смысле может отойти на второй план, в случае если Россия и США продлят СНВ-III.