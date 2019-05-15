WFB: конгресс США намерен блокировать продление СНВ-III

Конгресс США пытается ограничить наращивание ядерного потенциала России и Китая, урезав финансирование продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, пишет The Washington Free Beacon со ссылкой на копию законопроекта. Конгрессмены намерены сохранять ограничения в силе до тех пор, пока в рамках договора не будет обеспечено устранение угрозы со стороны Китая и России.

Конгресс США намерен заблокировать продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) до тех пор, пока администрация президента Дональда Трампа не согласится включить в него положение, не позволяющее России и Китаю расширять свои ядерные арсеналы, пишет The Washington Free Beacon.

Законопроект, копия которого оказалась в распоряжении интернет-издания, призван «ограничить финансирование любого продления нового СНВ-III или любого последующего соглашения, если в него не будет включена Китайская Народная Республика и если оно не будет охватывать все стратегические и нестратегические ядерные вооружения Российской Федерации».

Так, обеспокоенность конгрессменов вызывает то, что Китай не является участником договора и, по их мнению, активно наращивает ядерный арсенал, в то время как США сокращают свой. В то же время Россия укрепляет свой ядерный потенциал, создавая межконтинентальные баллистические ракеты, которые оснащаются ядерными боевыми частями, и крылатые ракеты с ядерными энергетическими установками.

«В то время как США продолжают сокращать количество и значимость ядерного оружия, другие страны, в том числе Россия и Китай, движутся в обратном направлении», — сказано в Обзоре ядерной стратегии Министерства обороны США за 2018 год.

«В ходе переговоров по будущим соглашениям о контроле над вооружениями мы должны принимать во внимание существующие угрозы. Этот закон обеспечит защиту интересов национальной безопасности нашей страны, поскольку и Китай, и Россия продолжают стратегически расширять свои ядерные арсеналы», — заявил один из инициаторов законопроекта сенатор-республиканец Джон Корнин.