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ZDF: инициативу Вашингтона по ядерному разоружению в Москве не восприняли всерьёз

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Из-за разных позиций по важному вопросу ядерного разоружения в отношениях между Москвой и Вашингтоном по-прежнему царит дипломатический раздор, передаёт ZDF. Поэтому не удивительно, что Кремль скептически отнёсся к последней инициативе президента США Дональда Трампа, да и вообще «не воспринял её всерьёз», отмечает немецкий телеканал.
ZDF: инициативу Вашингтона по ядерному разоружению в Москве не восприняли всерьёз
Reuters

Из-за разных позиций по важному вопросу ядерного разоружения в отношениях между Россией и Соединёнными Штатами по-прежнему «царит дипломатический раздор». Поэтому не удивительно, что Москва скептически отнеслась к последней инициативе главы Белого дома Дональда Трампа, да и вообще «не восприняла её всерьёз», передаёт ZDF.

Речь идёт о поручении президента США своей команде составить новое масштабное соглашение по контролю над вооружениями с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, которое будет охватывать и ядерное оружие, уточняет немецкий телеканал.

В Москве, судя по всему, попросту не поверили, что Дональд Трамп мог всерьёз отдать такое поручение, отмечает автор статьи.

«В плане какого-то выражения намерений это можно приветствовать, но в плане серьезной инициативы пока это никак оценивать нельзя», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине.

Прокомментировал последнюю инициативу главы Белого дома и экс-президент Советского Союза Михаил Горбачёв. По его словам, Дональд Трамп «изменил свою риторику».

«Было бы здорово, если бы это стало реальной политикой. Это важно для всего человечества. Другой цели быть не может», — констатировал бывший советский лидер.

В действительности же, парирует журналист немецкого телеканала ZDF, никакой речи об изменении риторики Вашингтона и быть не может, поскольку в последнее время «имело место как раз обратное». Соединённые Штаты объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и обвинили Россию в нарушении условий соглашения, поясняет автор статьи.

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ZDF Германия Европа
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