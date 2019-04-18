Mittelbayerische Zeitung: «ядерный альянс» НАТО — помеха общей безопасности в мире

С недавних пор НАТО из оборонительного союза превратилось в «ядерный альянс», для которого применение оружия массового уничтожения — больше не крайняя мера, пишет Mittelbayerische Zeitung. Это делает организацию частью проблемы, препятствующей обеспечению общей безопасности в мире, ведь её не получится добиться, если Россия и НАТО будут целиться друг в друга из ядерного оружия, подчёркивает автор статьи.

В учредительном документе о создании НАТО вопросы размещения ядерного оружия в странах — членах альянса не оговорены, пишет Mittelbayerische Zeitung. Так что каждая страна принимает решение самостоятельно. К примеру, Дания, Норвегия и Испания запретили размещать у себя ядерное оружие в мирное время, а Исландия и Литва наотрез от него отказались, объясняет автор статьи.

Если страна не хочет быть причастной к ядерной программе НАТО, она может стать подписантом Договора о запрещении ядерного оружия ООН. Этот момент особенно важен для пяти стран: Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции, ведь в рамках «ядерного участия» они предоставляют территорию, персонал и системы-носители для американского ядерного оружия. При этом можно отказаться от «ядерного участия», оставаясь надёжным членом НАТО, как, например, поступила Греция в 2000-м и Канада в 1984-м, отмечает издание.

«Пока существует ядерное оружие, НАТО будет ядерным альянсом», — заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в 2010 году в ответ на попытку бывшего главы МИД Германии Гидо Вестервелле вывести из Европы американское оружие массового поражения. Получается, что США позиционируют НАТО как «ядерный альянс», делает вывод автор. Причём до этого организация была просто оборонительным союзом, для которого применение оружия такой разрушительной силы было крайней мерой. После саммита, прошедшего в Брюсселе в 2018 году, члены альянса стали единым фронтом выступать за концепцию ядерного альянса.

И из-за этого возникает дилемма: до тех пор, пока НАТО остаётся ядерным альянсом, ядерное оружие продолжит существовать. Очевидным становится то, что альянс — это часть проблемы, констатирует автор: «Невозможно добиться общей безопасности, если Россия и НАТО будут целиться друг в друга из ядерного оружия. Уже больше 70 государств отвергают ядерное устрашение как негуманное политическое и военное средство, и вместо этого участвуют в договоре о запрете ядерного оружия».