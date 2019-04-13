Hill: сенаторы-демократы призвали Трампа продлить СНВ-III

Двадцать четыре сенатора от Демократической партии США призвали американского лидера Дональда Трампа продлить Договор с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), пишет The Hill.

«Мы пишем, чтобы призвать вашу администрацию продлить действие СНВ-III ещё на пять лет с целью добиться того, чтобы в течение этого периода Соединённые Штаты и дальше могли пользоваться чёткими выгодами этого договора в сфере национальной безопасности», — написали сенаторы в письме к Дональду Трампу.

Американские политики выразили серьёзную обеспокоенность по поводу того, что Соединённые Штаты не предприняли никаких видимых или конкретных усилий по продлению действия этого соглашения.

«Неудача с продлением СНВ-III рискует развалить более масштабный режим контроля за вооружениями, который на протяжении почти полувека помогает обеспечивать стабильное сдерживание и обуздывать дорогостоящую, дестабилизирующую гонку вооружений», — отметили сенаторы-демократы.

Письмо было составлено сенатором-демократом Крисом ван Холленом. Среди тех, кто подписал документ, есть и кандидаты в президенты США Берни Сандерс, Кирстен Джиллибранд, Эми Клобучар, Элизабет Уоррен, Кори Букер и Камала Харрис.

Договор СНВ-III был подписан во времена правления президента Барака Обамы, напоминает издание. Среди прочего, в нём говорится о том, что Москва и Вашингтон могут развернуть не более 1550 ядерных боеголовок. Срок действия соглашения истекает в 2021 году, но существует возможность продлить его ещё на пять лет.

Сторонники контроля за вооружениями обеспокоены тем, что Трамп не станет продлевать СНВ-III, после того как ранее в этом году Трамп предпринял шаги по выходу Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Если оба эти соглашения перестанут действовать, то впервые за несколько десятилетий сложится такая ситуация, при которой в отношении арсеналов крупнейших ядерных держав не будут действовать никакие ограничения, пишет The Hill.