NI: Вашингтону необходимо продлить СНВ-III во имя «стратегической стабильности»

Договор СНВ-III может уже очень скоро кануть в лету вслед за ДРСМД и Договором об ограничении ПРО. Если это случится, с ядерных арсеналов США и России впервые с окончания холодной войны будут сняты все ограничения, пишет на страницах The National Interest политолог Алекс Мур. По мнению Мура, Вашингтону следует как можно скорее договориться с Москвой о продлении СНВ-III, поскольку это принесёт Америке как стратегические, так и финансовые плоды.
Соединённые Штаты и Россия начиная с мая 1972 года, когда был подписан договор ОСВ-I, заключили и блюли целую серию различных соглашений об ограничении ядерных вооружений — и это было выгодно обеим сторонам по причинам как стратегического, так и бюджетного характера, пишет в своей статье для The National Interest политолог Алекс Мур. Между тем, сегодня мир находится на пороге крайне опасного периода для контроля над вооружениями, ведь менее чем через два года должно будет истечь последнее соглашение об ограничении вооружений — договор СНВ-III, напоминает аналитик. Если Россия и США до этого момента не договорятся о продлении договора, и российский, и американский стратегические арсеналы могут впервые с самого разгара холодной войны потерять все сдерживающие их наращивание ограничение, предупреждает Мур.
Продление СНВ-III тем более важно, что Договор РСМД ожидает «скорая гибель», а Договор об ограничении систем противоракетной обороны США прекратили соблюдать ещё в 2001 году, продолжает автор. По мнению эксперта, два этих соглашения вместе с серией договоров об ограничении стратегических арсеналов, самым новым из которых был СНВ-III, создавали «обстановку повышенной стратегической стабильности», гарантируя, что первый удар со стороны любого государства будет иррациональным, а следовательно и менее вероятным шагом. «Поскольку двух из трёх шестерней стратегической стабильности теперь нет, согласование продления единственного оставшегося серьёзного соглашения между США и Россией на пять лет, представляет огромную важность как по стратегическим, так и по бюджетным соображениям», — подчёркивает аналитик.
По мнению Мура, отказ от продления СНВ-III со стратегической точки зрения не имеет практически никакого смысла: предусмотренные им ограничения количества стратегических ядерных ракет у Москвы и Вашингтона играют огромную роль в поддержании стабильности, поскольку не допускают запуска гонки вооружений и гарантируют, что каждая из сторон уверена в том, что её средства ядерного сдерживания останутся в целости и сохранности. Это достигается потому, что соглашение даёт американским и российским стратегам «уверенность в том, что ни одна из сторон не сможет достичь такого серьёзного преимущества — либо по количеству, либо по техническим характеристикам, — которое бы подвергнет опасности арсенал другой стороны, подавляя таким образом мотивацию для первого удара или эскалации некого кризиса», поясняет автор.
Дополнительная причина продления СНВ-III — его положительные стороны в финансовом плане, отмечает Мур. По мысли эксперта, данный Договор не даёт и так «заоблачному ценнику» на модернизацию ядерного арсенала США расти ещё дальше — а если с российских стратегических сил снять все ограничения, программа такой модернизации подорожает с нынешних $1,7 трлн до гораздо более серьёзной суммы.
Наконец, существование СНВ-III даёт американским военным возможность получать ценные сведения о российских стратегических силах посредством предусмотренных соглашением инспекций, пишет аналитик. Такая прозрачность, в свою очередь, позволяет Вашингтону поддерживать более стабильные отношения с Москвой в плане ядерного оружия, ведь американские командиры могут более точно предсказывать, какие силы будет применять Россия на том или ином этапе потенциального конфликта, рассуждает он.
«Хотя президент Трамп в прошлом и критиковал СНВ-III, ему следует послушать своего командующего ядерными силами генерала Джона Хайтена, который заявил, что этот договор имеет «важнейшее» значение для поддержания эффективности средств сдерживания, и необходимо немедленно договориться о его продлении, — подытоживает автор. — Нас ждут стратегические, финансовые и геостратегические плоды, а вот решение дать СНВ-III пойти той же дорогой, которой пошли ДРСМД и Договор об ограничении систем противоракетной обороны, и погибнуть может привести к затратной и опасной гонке вооружений, что определённо не в интересах США».
Главный тренер клуба английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает немецкого полузащитника Илкая Гюндогана важным футболистом своей команды и желает продлить с ним контракт как можно скорее.
Научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев прокомментировал RT заявление исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана о том, что он продолжает убеждать власти Турции отказаться от планов по приобретению российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он обратился к Китаю с просьбой незамедлительно снять пошлины, введённые в отношении сельскохозяйственной продукции из Соединённых Штатов.
Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрёкснадель заявил, что, по имеющейся у него информации, спортсмены из Германии также причастны к допинговой истории, которая разгорелась во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT поделился воспоминаниями о российском учёном-физике, нобелевском лауреате Жоресе Алфёрове, который скончался на 89-м году жизни в Санкт-Петербурге.
В отношении бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, задержанного 1 марта в Кисловодске за вождение в пьяном виде, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении полицейских.
Баскетболисты «Чикаго Буллз» и «Атланта Хоукс» провели четыре овертайма в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вошли в историю лиги по суммарному количеству набранных очков в одной встрече.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT поделился воспоминаниями о российском учёном-физике, нобелевском лауреате Жоресе Алфёрове, который скончался в Санкт-Петербурге на 89-м году жизни.
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в разговоре с RT поделился воспоминаниями о российском учёном-физике, нобелевском лауреате Жоресе Алфёрове, который скончался на 89-м году жизни в Санкт-Петербурге.
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT заявление кандидата в президенты Украины Ильи Кивы о том, что Киев не смог сохранить Крым, потому что власти страны не имели нужной позиции.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации протокола об изменениях в межправительственное соглашение с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Андрея Билецкого о том, что страны НАТО отказались дёшево продавать Киеву старое советское оружие по вине президента Петра Порошенко.
Депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий в эфире Четвёртого канала рассказал, что ряд стран НАТО отказались дешево продавать Киеву старое советское оружие по вине украинского президента Петра Порошенко.
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил победную шайбу в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) и поднялся на седьмую строчку по количеству победных шайб в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
За последний год Россию посетили более 216 тыс. граждан Великобритании, что на 10% больше, чем в 2017-м (193,5 тыс.). Об этом свидетельствует статистика пограничной службы ФСБ, с которой ознакомился RT. Большинство британцев посетили Россию в качестве туристов (более 125 тыс.), около 43 тыс. — с деловой целью. Почти 40 тыс. граждан Соединённого Королевства прибыли в Россию с частными визитами.
«Каролина Харрикейнз» победила «Сент-Луис Блюз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и отпраздновала успех вместе с экс-чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Эвандером Холифилдом.
Шайба хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) позволила россиянину стать рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству сезонов, в которых игрок отмечался взятием ворот соперника 45 или более раз.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» благодаря результативному вкладу россиян Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Джэ вылетел в Москву для участия в заседании межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Отмечается, что в аэропорту его провожал посол России в Северной Корее Александр Мацегора.