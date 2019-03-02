NI: Вашингтону необходимо продлить СНВ-III во имя «стратегической стабильности»

Договор СНВ-III может уже очень скоро кануть в лету вслед за ДРСМД и Договором об ограничении ПРО. Если это случится, с ядерных арсеналов США и России впервые с окончания холодной войны будут сняты все ограничения, пишет на страницах The National Interest политолог Алекс Мур. По мнению Мура, Вашингтону следует как можно скорее договориться с Москвой о продлении СНВ-III, поскольку это принесёт Америке как стратегические, так и финансовые плоды.

Соединённые Штаты и Россия начиная с мая 1972 года, когда был подписан договор ОСВ-I, заключили и блюли целую серию различных соглашений об ограничении ядерных вооружений — и это было выгодно обеим сторонам по причинам как стратегического, так и бюджетного характера, пишет в своей статье для The National Interest политолог Алекс Мур. Между тем, сегодня мир находится на пороге крайне опасного периода для контроля над вооружениями, ведь менее чем через два года должно будет истечь последнее соглашение об ограничении вооружений — договор СНВ-III, напоминает аналитик. Если Россия и США до этого момента не договорятся о продлении договора, и российский, и американский стратегические арсеналы могут впервые с самого разгара холодной войны потерять все сдерживающие их наращивание ограничение, предупреждает Мур.



Продление СНВ-III тем более важно, что Договор РСМД ожидает «скорая гибель», а Договор об ограничении систем противоракетной обороны США прекратили соблюдать ещё в 2001 году, продолжает автор. По мнению эксперта, два этих соглашения вместе с серией договоров об ограничении стратегических арсеналов, самым новым из которых был СНВ-III, создавали «обстановку повышенной стратегической стабильности», гарантируя, что первый удар со стороны любого государства будет иррациональным, а следовательно и менее вероятным шагом. «Поскольку двух из трёх шестерней стратегической стабильности теперь нет, согласование продления единственного оставшегося серьёзного соглашения между США и Россией на пять лет, представляет огромную важность как по стратегическим, так и по бюджетным соображениям», — подчёркивает аналитик.



По мнению Мура, отказ от продления СНВ-III со стратегической точки зрения не имеет практически никакого смысла: предусмотренные им ограничения количества стратегических ядерных ракет у Москвы и Вашингтона играют огромную роль в поддержании стабильности, поскольку не допускают запуска гонки вооружений и гарантируют, что каждая из сторон уверена в том, что её средства ядерного сдерживания останутся в целости и сохранности. Это достигается потому, что соглашение даёт американским и российским стратегам «уверенность в том, что ни одна из сторон не сможет достичь такого серьёзного преимущества — либо по количеству, либо по техническим характеристикам, — которое бы подвергнет опасности арсенал другой стороны, подавляя таким образом мотивацию для первого удара или эскалации некого кризиса», поясняет автор.



Дополнительная причина продления СНВ-III — его положительные стороны в финансовом плане, отмечает Мур. По мысли эксперта, данный Договор не даёт и так «заоблачному ценнику» на модернизацию ядерного арсенала США расти ещё дальше — а если с российских стратегических сил снять все ограничения, программа такой модернизации подорожает с нынешних $1,7 трлн до гораздо более серьёзной суммы.



Наконец, существование СНВ-III даёт американским военным возможность получать ценные сведения о российских стратегических силах посредством предусмотренных соглашением инспекций, пишет аналитик. Такая прозрачность, в свою очередь, позволяет Вашингтону поддерживать более стабильные отношения с Москвой в плане ядерного оружия, ведь американские командиры могут более точно предсказывать, какие силы будет применять Россия на том или ином этапе потенциального конфликта, рассуждает он.



«Хотя президент Трамп в прошлом и критиковал СНВ-III, ему следует послушать своего командующего ядерными силами генерала Джона Хайтена, который заявил, что этот договор имеет «важнейшее» значение для поддержания эффективности средств сдерживания, и необходимо немедленно договориться о его продлении, — подытоживает автор. — Нас ждут стратегические, финансовые и геостратегические плоды, а вот решение дать СНВ-III пойти той же дорогой, которой пошли ДРСМД и Договор об ограничении систем противоракетной обороны, и погибнуть может привести к затратной и опасной гонке вооружений, что определённо не в интересах США».