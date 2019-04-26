WP: Трамп поручил команде составить новое соглашение по контролю над вооружениями с Китаем и Россией

По данным источников The Washington Post в Белом доме, по настоянию Дональда Трампа администрация займётся подготовкой нового масштабного соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, которое будет охватывать и ядерное оружие. Однако на фоне выхода США из ряда существующих договоров и скорого окончания президентского срока Трампа его инициатива вызывает сомнения, отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации готовиться к подписанию нового соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.



Как заявил один сотрудник администрации президента, главная цель инициативы заключается в попытке ограничить объёмы российских ядерных вооружений, которые не контролируются текущими договорённостями, и убедить Китай впервые присоединиться к подобному соглашению. Пока проект находится на стадии разработки, впрочем, неизвестно, сможет ли вообще добиться хоть каких-то результатов администрация, которая поддерживает не слишком хорошие отношения с Москвой и Пекином и которой, по сути, осталось меньше двух лет.



«Согласно поручению президента, мы должны выработать более масштабный договор по контролю над вооружениями, который будет охватывать больше вооружений и будет включать в себя не только нас и Россию», — пояснил анонимный источник издания. Таким образом в новом соглашении Белый дом попытается отойти от «мышления холодной войны».



По мнению газеты, трёхсторонний договор по контролю над вооружениями между США, Россией и Китаем может стать очень значимым дипломатическим достижением. Но подобные соглашения требуют годы подготовки, дипломатической работы и переговоров. О своей новой цели Дональд Трамп обмолвился ранее в апреле, в преддверии переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Среди причин подписания такого соглашения президент называет необходимость урезать слишком большие траты на оборону.



«Россия, Китай, мы — все мы производим оружие на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие, и это просто сумасшествие. И я считаю, Китай нас поддержит. Считаю, и Россия нас поддержит. Наши траты попросту бессмысленны», — заявил Дональд Трамп.



The Washington Post напоминает, что в скором времени, в 2021 году, заканчивается срок действия последнего крупного договора такого рода между США и Россией — о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Соглашение может быть продлено, если обе стороны на это пойдут. Госсекретарь Майк Помпео отметил, что США могут согласиться на продление текущего договора, если вслед за ним будет подписан более масштабный документ. Также Вашингтон считает, что Китай тоже следует включить в обновлённую версию СНВ-III. Однако, как признал Помпео, это будет непросто.



Как подчёркивает газета, ранее американский президент уже неоднократно говорил о том, что собирается обсудить с Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином проблему новой «всеохватывающей и бесконтрольной гонки вооружений». Правда, на фоне выхода США по инициативе Дональда Трампа из ядерного соглашения с Ираном и Договора РСМД его новый подход вызывает определённые сомнения.



Впрочем, глава Белого дома, который считает себя экспертом по сделкам, по всей видимости, уже давно лелеет идею соглашения по контролю над вооружениями. Ещё в 80-е Трамп говорил о своём желании вести переговоры с СССР от лица администрации президента Рональда Рейгана. Однако когда Дональд Трамп сам оказался в шкуре американского лидера, он окружил себя лицами, скептически настроенными в отношении такого рода договоров вроде советника по нацбезопасности Джона Болтона.



И теперь некоторые опасаются, что под влияние этих людей администрация выдвинет слишком высокие требования к обновлённому СНВ-III, на которые Москва точно не согласится (скажем, на ограничения тактических ядерных вооружений, которых у Америки и без того меньше, чем у России), и это станет поводом для США выйти и из этого договора. По мнению руководителя Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрилла Кимбалла, Вашингтону сначала следует продлить СНВ-III и только потом работать над более масштабными инициативами, потому что до 2021 года слишком мало времени, а уровень взаимного доверия между странами довольно низкий.



По словам анонимного источника в администрации Дональда Трампа, обсуждать новую инициативу Трампа с Россией и Китаем планируется как по отдельности, так и вместе. «США не планируют существенные увеличения своего ядерного арсенала. О России и Китае подобного сказать нельзя. Мы попросту не можем игнорировать этот разговор», — заявил изданию сотрудник команды Дональда Трампа.