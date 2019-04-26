France 24 о встрече Путина и Кима: какой контраст с саммитом в Ханое!
Дата выхода в эфир 25 апреля 2019 года.
Дата выхода в эфир 25 апреля 2019 года.
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
В рамках полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде победил «Хьюстон Рокетс» и вышел в следующий этап соревнования.
В Москве в субботу, 11 мая, ожидается до +21 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в интервью «Парламентской газете» сообщил, что основной темой обсуждения совета губернаторов России и Японии 13 мая в Москве станет ктивизация гуманитарных контактов.
Спасатели приняли решение приостановить поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, на полтора месяца, в связи с опасностью повторного схода лавины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд обсудил с заместителем министра национальной обороны Польши Томашем Шатковским укрепление восточного фланга НАТО.
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток восемь раз обстреляли территорию ЛНР.
Адвокат осуждённой в Соединённых Штатах гражданки России Марии Бутиной подтвердил, что она была переведена из тюрьмы в Александрии.
Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что если французский лидер Эммануэль Макрон проиграет выборы в Европарламент, то ему следует уйти с поста президента.
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале. Об этом информирует CBS News со ссылкой на береговую охрану США.
В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Научно-производственное объединение имени Лавочкина намерено создать дубликаты автоматических межпланетных станций «Луна-26» и «Луна-27» для исследования района развёртывания российской лунной базы.
Вице-премьер Китая Лю Хэ заявил, что сотрудничество остаётся единственным правильным выбором для КНР и США, передаёт РИА Новости.
Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло законопроект о восстановлении собора Парижской Богоматери.
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Вирджиния.
В Саратовской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту Волжский — Саранск. В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по области.
В Австралии пилот-стажёр в ходе учебного полёта 40 минут летел в одиночку без сознания. Об этом информирует ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов сообщил, что космонавты из ОАЭ, которые проходят подготовку к полёту на Международную космическую станцию (МКС), в августе сдадут экзамены на знание МКС и корабля «Союз».
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в беседе с Liga.net заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе», а в 2018 году «впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России».
Военно-морские силы Венесуэлы сообщили, что корабль Соединённых Штатов USCGC James зашёл в территориальные воды Боливарианской республики, передаёт РИА Новости.
Актёр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.
Спасателям удалось ликвидировать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС.
Американский лидер Дональд Трамп поручил начать процесс повышения пошлин на практически весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд.
Роспотребнадзор сообщил, что в предпаводковый период усилен государственный санитарно-эпидемиологический надзор за эпидемиологически значимыми объектами.
В интервью Центральному телевидению Китая вице-премьер страны Лю Хэ заявил, что если Соедиённные Штаты повышают пошлины на китайские отвары, то КНР придётся на это ответить.
Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков заявил, что ООН придётся рассмотреть перенос конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая должна пройти в 2020 году, из США в другую страну, если Вашингтон продолжит отказывать делегатам из России в визах.
Соединённые Штаты намерены развернуть дополнительные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке. Об этом информирует CNN со ссылкой на заявление Пентагона.
В интервью Центральному телевидению Китая вице-премьер страны Лю Хэ заявил, что КНР и США договорились продолжить торговые переговоры в Пекине.
Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы 2019 года по футболу среди юношеских команд (U-17).
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил дополнительное размещение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Ближнем Востоке. Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники.
Испанец Рафаэль Надаль одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Мадриде.
Глава департамента по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун опроверг сообщения СМИ о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от закупки зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) огласила результаты жеребьёвки основной сетки турнира серии Masters 1000 в Риме.
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Сборная Швеции прервала свою 17-матчевую победную серию на чемпионатах мира по хоккею.
В результате взрыва мины в районе Баббила в провинции Дамаск один ребёнок погиб, двое детей получили ранения.
Сборная Чехии одержала победу над национальной командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Сборная США потерпела поражение от национальной команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
США призывают Венгрию решать проблемы с Украиной вокруг закона об образовании напрямую по дипломатическим каналам и вести себя более ответственно в этом вопросе.
Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила Мино Райолу от агентской деятельности по всему миру.
Действующий президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что был допрошен следователями Генпрокуратуры Украины по делу о событиях на Майдане в 2014 году.
Дисциплинарный комитет Высшей футбольной лиги (MLS) оштрафовал нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича за симуляцию.
В пресс-службе МЧС сообщили, что из-за пожара на газовой заправке в Чечне произошёл взрыв цистерны.
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём отношении к критике болельщиков.
В честь 75-летия со дня освобождения города-героя Севастополя в Москве 10 мая был дан праздничный салют.
Голландка Кики Бертенс одержала победу над американкой Слоан Стивенс в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier Mandatory в Мадриде.
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию вокруг хавбека команды Игоря Денисова.
В Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ) скончался 123-летний Аппаз Илиев, самый пожилой мужчина в России.
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов пятого этапа «Формулы-1» Гран-при Испании.