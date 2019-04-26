France 24 о встрече Путина и Кима: какой контраст с саммитом в Ханое!

Ким Чен Ын и Владимир Путин обменялись тёплыми рукопожатиями и улыбались друг другу, отмечает корреспондент France 24. И совсем иначе проходила недавняя встреча лидера Северной Кореи с президентом США. Журналистка называет тот саммит в Ханое «полным провалом», а этот во Владивостоке — «полным успехом».

Итак, два лидера разошлись ближе к полудню, снова тепло пожав друг другу руку. После двух встреч с глазу на глаз Владимир Путин проводил Ким Чен Ына до его машины, как вы видите. Лидер Северной Кореи уезжал с улыбкой на губах. Он много часов провёл на переговорах с российским президентом. Как отметил руководитель КНДР, это было «очень хорошее время». Он приехал, чтобы найти себе нового сторонника после того, как, мы помним, в феврале не получился саммит в Ханое. После этого Владимир Путин провёл пресс-конференцию.

Елена Волошина, здравствуйте. Вы — наш специальный корреспондент во Владивостоке. По итогам саммита Владимир Путин передал прессе, в какой тональности проходила беседа с Ким Чен Ыном. Что именно вы узнали?

ЕЛЕНА ВОЛОШИНА, специальный корреспондент France 24: Ещё даже до самих заявлений Владимира Путина всё стало понятно из их улыбок, из их рукопожатий между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, как вы сказали, — сердечных, тёплых.

Это такой контраст по сравнению с тем, что мы видели между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом в феврале в Ханое! Тогда лидеры Северной Кореи и США разъехались ещё до того, как должна была закончиться встреча, не подписав никаких официальных документов, не разговаривая. То был полный провал.

А сегодня у Путина полный успех. В чём успех? Прежде всего, в установлении диалога с Ким Чен Ыном по теме ядерного разоружения. И собеседник Владимира Путина, как он сказал, был очень открыт для диалога по этому важнейшему вопросу. Международные гарантии — вот о чём он твердил на протяжении всей пресс-конференции, во время которой он отвечал на вопросы журналистов. Он заявил, что у Северной Кореи должны быть гарантии для её безопасности и суверенитета.

Этот тон опять же контрастирует с тем, о чём говорил Дональд Трамп с Ким Чен Ыном. Он практически ставил ему ультиматум, сказав, что санкции против Северной Кореи не снимут, пока она не положит конец своей ядерной программе.

Владимир Путин же хотел показать Ким Чен Ыну, что он его понимает, что он его слышит, когда дело касается гарантий безопасности для Северной Кореи. О чём может идти речь? Например, об американских солдатах, размещённых в Южной Корее. Там где-то 30 тысяч американских солдат. Они ежегодно проводят постоянные совместные учения вместе с солдатами Южной Кореи. Пхеньян к этому очень плохо относится. Но недавно президенты США и Южной Кореи объявили, что они приостанавливают эти учения.

Так что мы видим со всех сторон всеобщее желание достигнуть разрешения вопроса с Северной Кореей. А сегодня Владимира Путина можно было назвать посредником, учитывая, что эта встреча, по мнению двух лидеров, была успешной.

Дата выхода в эфир 25 апреля 2019 года.