BI: Путин выказал Киму уважение, не став томить его ожиданием

Владимир Путин ради Кима Чен Ына «изменил своей давней привычке» и не стал опаздывать — российский президент прибыл на состоявшуюся в четверг встречу с северокорейским лидером за полчаса до него, пишет Business Insider. Как подчёркивает обозреватель издания, российский президент ранее заставлял ждать многих мировых лидеров, а потому такой жест в адрес Кима можно считать знаком особого почтения.

Президент России Владимир Путин, который в четверг впервые встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке, «изменил своей давней привычке», не став опаздывать на переговоры, сообщает Business Insider. По данным газеты, господин Путин всегда славился тем, что заставляет мировых лидеров ждать — но на саммит с Кимом он прибыл за полчаса до северокорейского лидера.



Как пишет BI, Путин прибыл в Дальневосточный федеральный университет, где прошли переговоры, в 13:35 по местному времени, тогда как Ким появился там лишь к 14:05. Впрочем, по всей видимости, они оба опоздали: согласно опубликованным ранее сообщениям Кремля, встреча должна была начаться в 13:00.



Проявив нехарактерную для себя пунктуальность, господин Путин выказал особое «почтение» Ким Чен Ыну — ведь ранее президент неоднократно опаздывал на встречи с мировыми лидерами, поддерживая тем самым «имидж сильного лидера, думающего исключительно об интересах России», полагает автор статьи. В частности, в прошлом году он опоздал на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки на 45 минут; в 2015-м — прибыл на встречу с Папой Римским Франциском с 50-минутным опозданием; а в 2014-м — и вовсе установил «рекорд», появившись на закрытом ужине с кацлером Германии Ангелой Меркель на 4 часа 15 минут позже назначенного времени.



Как рассказывала в интервью британской прессе бывшая супруга президента Людмила Путина, российский лидер часто позволял себе опаздывать и в личной жизни. «Я никогда не опаздывала, а вот Владимир Владимирович — всегда. Нормой было полтора часа», — приводит её слова Business Insider.



По данным газеты, Путин и Ким оценили встречу оптимистично, но не сделали никаких конкретных заявлений. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил СМИ, что Путин будет стремиться восстановить «шестисторонний формат» переговоров по северокорейской ядерной программе, которые велись между Южной и Северной Кореями, Китаем, Японией, Россией и США до 2003 года, но в итоге были приостановлены.



Между тем российский президент, по всей видимости, не стал внимать одному из главных чаяний северокорейского лидера, которое тот наверняка высказал на встрече, — о том, чтобы Россия встала на сторону КНДР в вопросе международных санкций и стала бы добиваться их ослабления: Москва пока сохранила ту же позицию, что и раньше, и желает, чтобы санкции оставались в силе до той поры, пока Пхеньян не прекратит свою ядерную программу, отмечается в материале.