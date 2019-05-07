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Hill: Китай отказался от переговоров по ядерной сделке с Россией и США

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Китай отказался от трёхсторонних переговоров по ядерному разоружению с США и Россией, пишет The Hill. Как отмечает издание, Пекин указал на то, что его ядерный арсенал не идёт ни в какое сравнение с российским и американским и находится на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности.
Hill: Китай отказался от переговоров по ядерной сделке с Россией и США
Reuters

Китай отказался от идеи провести трёхсторонние переговоры по ядерному разоружению с США и Россией, после того как американский лидер Дональд Трамп сообщил, что он обсудил такую возможность с президентом России Владимиром Путиным по телефону, пишет The Hill.

Официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил по этому поводу, что ядерный арсенал Пекина не идёт ни в какое сравнение с российским и американским, а также находится «на минимальном уровне», необходимом для обеспечения национальной безопасности.
 
«Китай выступает против того, чтобы кто-то необдуманно говорил от его лица о контроле над вооружениями, и мы не будем участвовать ни в каких переговорах по трёхстороннему соглашению о ядерном разоружении», — заявил Гэн.
 
После разговора с Путиным Трампу задали вопрос о том, обсуждали ли лидеры вопрос продления договора о сокращении стратегических ядерных вооружений СНВ-III, который ограничивает число ядерных боеголовок у каждой страны до 1550 штук.
 
Американский лидер сообщил, что они обсудили возможность включения Китая в переговоры. «Думаю, в самом ближайшем времени мы начнём какой-то процесс между Россией и нами, — заявил Трамп. — И, мне кажется, что в перспективе сюда добавится и Китай. Мы обсудим вопрос нераспространения ядерного оружия. Мы поговорим о некой ядерной сделке. И мне кажется, что она будет очень комплексной».
 
Срок действия СНВ-III истекает через два года, однако американские законодатели призвали Трампа продлить это соглашение. При этом сторонники контроля над вооружениями беспокоятся, что Трамп не станет продлевать СНВ-III, так как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), мотивировав это тем, что Москва, по их мнению, его не соблюдает.
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Hill США Северная Америка
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