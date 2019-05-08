СТРАНА.ua: украинский эксперт предложил тайком установить на границе с Россией ядерные мины

Эксперт украинского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий заявил, что Украина имеет полное право установить ядерные мины на границе с Россией. Как пишет «СТРАНА», Козий считает, что все эти работы должны проходить в режиме полной секретности и держать противника в полной неизвестности — так, как это делает Израиль со своей ядерной программой.

Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий заявил, что Украина имеет полное право установить ядерные мины на границе с Россией, чтобы сдержать полномасштабную агрессию. Как пишет «СТРАНА», Козий уверен, что даже при условии того, что Украина формально не вышла из Будапештского меморандума, ничто не запрещает стране разрабатывать как тактическое ядерное оружие, так и средства его доставки.

Кроме того, по его словам, одним из средств сдерживания российской агрессии и предотвращения полномасштабного вторжения могут стать ядерно-минные заграждения, которые использовались во времена холодной войны в Германии для сдерживания возможного наступления СССР.

По его мнению, все эти работы должны проходить в режиме полной секретности и держать противника в полной неизвестности — так, как это делает Израиль со своей ядерной программой.