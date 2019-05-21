Newsweek: Китай «никогда не будет участвовать» в переговорах по контролю над вооружением с США и Россией

В МИД Китая отметили, что не собираются заключать соглашение по контролю над вооружениями с Россией и США, так как последние должны выполнять свои обязанности по ДРСМД, пишет Newsweek. Пекин утверждает, что в Москве полностью поддерживают его позицию по трёхсторонним переговорам.
Китай отказался от идеи проведения трёхсторонних переговоров по контролю над вооружениями с США и Россией, подчеркнув, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не выполнил своих международных обязательств, пишет Newsweek.
В понедельник во время пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Лу Кан предупредил о «растущей нестабильности и неопределённости в области международной стратегической безопасности».
После того как президент США Дональд Трамп попытался вынудить Пекин присоединиться к новому соглашению о нераспространении ядерного оружия, Лу напомнил, что «конкретная крупная страна выходила из одного международного договора и механизма за другим, наращивая свою ядерную и ракетную мощь».
По словам политика, подобные действия «повлияли на глобальную стабильность, подорвали стратегическое взаимное доверие между крупными странами и ослабили международный механизм контроля над вооружениями».
При этом Лу подчеркнул, что и Китай, и Россия верят в необходимость расширения стратегического сотрудничества и придерживаются принципа многосторонности, отметив, что в Пекине не видят предпосылок и основ для заключения трёхстороннего соглашения по контролю над вооружениями.
Вместе с тем Трамп решил не останавливаться на выходе из ДРСМД и предлагает не продлевать СНВ-III, а заключить трёхсторонний договор с Москвой и Вашингтоном. Американский лидер даже заявил, что представители китайского правительства уверили его в том, что Пекин стремится к подписанию подобного соглашения.
Однако Китай, вовлечённый в торговую войну с США и обладающий значительно меньшим ядерным арсеналом, чем страны — участницы договора, проявил мало интереса к переговорам. В МИД страны отметили, что «Китай никогда не будет участвовать» в них.
«Россия также полагает, что США должны продолжать выполнять свои международные обязательства, и она в полной мере понимает позицию Китая по трёхсторонним переговорам по контролю над вооружениями», — приводит Newsweek слова официального представителя китайского МИД Гэна Шуана.
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