Daily Mirror: Россия успешно испытала новую ракету-перехватчик — для защиты от удара Запада

17:47 Стали известны сроки завершения восстановительных работ в Дзержинске Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках встречи президента России Владимира Путина с членами кабмина рассказал о сроках завершения основной части восстановительных работ в Дзержинске после серии взрывов на заводе «Кристалл».

17:38 Неизвестные проникли на территорию РКК «Энергия» с целью хищения имущества Представители «Роскосмоса» сообщили о незаконном проникновении неизвестных на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королёве. Согласно предоставленной информации, злоумышленники проникли на объект с целью хищения имущества.

17:38 СМИ: Бекхэм предложил Суаресу контракт в США Бывший британский футболист, владелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм предложил контракт нападающему «Барселоны» Луису Суаресу.

17:37 Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти» Бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти».

17:28 Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске Президент России Владимир Путин поручил надзорным органам провести проверку по устранению нарушений требований пожарной безопасности после взрывов на заводе ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области.

17:24 Конта обыграла Стивенс и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» Британская теннисистка Йоханна Конта обыграла американку Слоан Стивенс в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

17:16 Лавров обсудил со спецпредставителем Генсека ООН ситуацию в Ливии Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со спецпредставителем Генсека ООН по Ливии Гассаном Саляме.

17:14 Чайка призвал улучшить работу правоохранительных органов в сфере обращения с ТКО Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о необходимости улучшить работу правоохранительных органов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

17:12 Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа Кот Ларри из офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй использовал лимузин президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который находится в Лондоне с официальным визитом, в качестве укрытия от дождя, передаёт NBC.

17:06 Сборная России по баскетболу сыграет на товарищеском турнире в Китае перед ЧМ В рамках подготовки к Кубку мира российские баскетболисты встретятся с командами Испании и Аргентины на товарищеском турнире в Китае.

17:05 Лавров оценил слова Трампа о выводе Россией «своих людей» из Венесуэлы Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Москва проинформировала Вашингтон о выводе «своих людей» с территории Венесуэлы.

17:00 Зеленский на встрече с Юнкером заявил, что он лучше Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в ходе встречи в Брюсселе обменялись шутками, передаёт РИА Новости.

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16:45 Ушаков оценил слова Трампа о выводе Россией «своих людей» из Венесуэлы Слова американского лидера Дональда Трампа о выводе Россией «большинства своих людей» из Венесуэлы, вероятно, базируются на домыслах относительно двустороннего сотрудничества.

16:41 Трамп не исключил заключения «феноменальной» сделки с Британией Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обязуется заключить «феноменальную» торговую сделку с Великобританией после выхода страны из состава Европейского союза.

16:40 Теннисист Хачанов заявил, что ожидает пополнения в семье Российский теннисист Карен Хачанов и его супруга Вероника Шкляева ждут ребёнка.

16:39 В Киеве возбудили дело из-за видео о «захвате» Румынией Украины Главная военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело после появления видеоролика, в котором говорится о якобы возможности захвата Румынией части украинской территории в 2022 году.

16:28 Зеленский обсудит способы «давления на агрессора» с лидерами ЕС Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, какие темы будет обсуждать в Брюсселе в рамках встречи с лидерами Европейского союза.

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16:24 США усилили санкции в отношении Кубы США ужесточили санкции в отношении Кубы — запретили групповые поездки в эту страну, а также экспорт автомобилей и самолётов.

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16:16 Медведева: приезжайте в Японию, это сказочная страна Российская фигуристка Евгения Медведева призналась в своей любви к Японии и порекомендовала провести в ней отпуск.

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16:10 Посол России в Сербии призвал ООН расследовать ЧП с россиянином в Косове Посол России в Сербии Александр Чепурин призвал ООН принять все необходимые меры для расследования инцидента с сотрудником миссии МООНК (УНМИК) в Косове Михаилом Краснощёковым.

16:01 Главный реставратор Нотр-Дама выступил за сохранение прежнего облика шпиля Главный реставратор Нотр-Дама в интервью Le Figaro заявил, что новый шпиль собора Парижской Богоматери должен сохранить облик прежнего.

16:00 Фернандес высказался о проведении матчей сборной России в разных городах страны Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес высказал мнение о смене мест проведения матчей национальной команды.

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