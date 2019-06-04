Daily Mirror: Россия успешно испытала новую ракету-перехватчик — для защиты от удара Запада

Россия успешно осуществила запуск новой передовой ракеты системы ПРО, способной отбивать удары Запада, пишет Daily Mirror. Как отмечает издание, хотя доподлинно не известно, о какой ракете идёт речь, предполагается, что это ПРС-1М, которая может комплектоваться ядерной боеголовкой мощностью в несколько килотонн.
Россия осуществила «успешный» запуск новой передовой ракеты-перехватчика, способной отбивать атаки Запада, пишет Daily Mirror.
Хотя в Кремле отказались уточнить, о запуске какой именно ракеты идёт речь, предполагается, что это была смертоносная противоракета ПРС-1М, играющая ключевую роль в защите Москвы и прочих стратегических объектов в регионе от потенциального удара ракет НАТО или какого-нибудь другого противника.
На видео, опубликованном российскими СМИ, можно наблюдать за процессом подготовки к запуску с полигона Сары-Шаган в Казахстане. Министерство обороны России подтвердило, что запуск был произведён успешно. «Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — заявили в ведомстве.
По некоторым данным, ракета ПРО находится на боевом посту в составе Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от аэро-космических атак. Новая ракета представляет собой развитие более старой версии 53Т6, которая могла «лететь в несколько раз быстрее пули и набирала за считанные секунды скорость более 3 км/сек, являясь самой скоростной ракетой в мире».
Скорость же модернизированной версии приближается к 4 км/сек. При этом у новой ракеты в полтора раза возросла зона поражения по высоте и дальности. Вместе с тем ракета комплектуется ядерной боеголовкой мощностью в несколько килотонн, напоминает издание.
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