Daily Express: «Сатана» из России может уничтожить территорию размером с Англию

В России проходят успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщает Daily Express со ссылкой на заявление Владимира Путина. Издание отмечает, она способна преодолеть систему ПРО США и уничтожить территорию, по размерам сопоставимую с Англией или штатом Техас. Эта и другие перспективные разработки России в сфере вооружений вызывают серьёзное беспокойство в Вашингтоне.

«Сармат» — или «Сатана-2», как прозвали его на Западе, — считается самой мощной межконтинентальной баллистической ракетой в России. «Успешно проходят завершающие испытания ракеты «Сармат», — цитирует Daily Express слова Владимира Путина и обращает внимание, что в официальном переводе этого заявления на английский подчёркивается успешное завершение испытаний. Ранее появились кадры запуска этой «непобедимой» гиперзвуковой ракеты на космодроме Плесецк.

Британская газета со ссылкой на заявление Кремля сообщает, что ракета «Сатана-2» может преодолеть систему противоракетной обороны США и способна уничтожить территорию размером с Англию или Техас. Россия планирует взять на вооружение эти ракетные комплексы к началу 2020 года в рамках модернизации ядерного арсенала.

Издание цитирует речь Владимира Путина на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности: «Масштабная, планомерная работа ведётся все последние годы по комплексному развитию армии и флота, насыщению войск передовой техникой. Так, ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком — наша гиперзвуковая система межконтинентальной дальности — серьёзно усилит мощь РВСН. <Также> поставлены на боевое дежурство, как вы знаете, гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет».

Daily Express отмечает, что Путин хвастается современными видами оружия для ВМФ, «в том числе гиперзвуковой ракетой «Циркон», которая по своей дальности и скорости также не имеет аналогов в мире». Издание напоминает, что Россия готовится провести тестовые испытания этой ракеты со скоростью 8М (8 тыс. км/ч), а недавно государственное телевидение назвало «Циркон» тем оружием, которое выберет президент Путин в случае ядерной войны, чтобы «стереть с лица земли американские города».

Как отмечает британская газета, недавно на юге России завершились испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал», скорость которой выше скорости звука в десять раз. «Кинжал» запускается с истребителя МиГ-31 наряду с обычными видами оружия и имеет радиус действия 2 тыс. км. Известно о порядка 350 учебных полётах для тестирования этого ракетного комплекса.

Похожий на пушку боевой лазерный комплекс «Пересвет» является ещё одним новейшим высокотехнологичным оружием, которое, по некоторым данным, может «ослепить» оптико-электронные системы противника лазерным лучом. Межконтинентальный баллистический ракетный комплекс «Авангард» способен выдержать высокие температуры вблизи потенциальной цели. По словам Путина, которые приводит издание, такое оружие «серьёзно расширит» возможности ракетных войск России.

Однако, как сообщает Daily Express, западные эксперты скептически отнеслись к высказыванию российского президента о скором введении в эксплуатацию комплекса «Сармат». Тем не менее в Вашингтоне раздаётся всё больше тревожных голосов о возможной угрозе от гиперзвукового оружия, которое развивает скорость выше скорости звука в пять и более раз.