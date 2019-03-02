Stern: новая ракета Путина превзошла самые смелые ожидания Запада

Новая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» оказалась гораздо быстрее и смертоноснее, чем полагали западные эксперты, пишет Stern. В частности, ей хватит и пяти минут, чтобы уничтожить, например, Пентагон, отмечает журналист немецкого издания.
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» оказалась гораздо быстрее и смертоноснее, чем полагали на Западе, пишет немецкий журнал Stern.
«Этой ракете, которая стартует с подводной лодки и преодолевает дистанцию со скоростью 11 тысяч км/ч, нужно всего пять минут, чтобы достичь Пентагона и уничтожить его», — предупреждает автор статьи Гернот Крампер.
«Циркон» входит в состав «целой армады» новых боевых систем, которыми Российская Федерация «хочет произвести впечатление» на Соединённые Штаты. При этом в отличие от других оборонных проектов Кремля поступить на вооружение она должна в соответствии с графиком — уже в этом году, уточняет журналист Stern.
Скорость 11 тыс. км/ч, дальность поражения 1 тыс. км — эти показатели «Циркона» «существенно превосходят оценки, на которые отваживались западные эксперты». Скорость порядка 6 тыс. км/ч и дальность поражения около 500 км — вот чего они ожидали от новой российской гиперзвуковой ракеты, отмечает Крампер.
«В настоящее время скорость 11 тыс. км/ч делает невозможным перехват такого оружия, как «Циркон». Настичь их неядерные системы ПВО не в состоянии. Кроме того, время реакции существенно сокращается. За три минуты «Циркон» преодолевает почти 600 километров. Эффективно противостоять подобным ракетам способны только электронные системы ПВО и лазерное оружие», — констатирует журналист немецкого журнала.
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