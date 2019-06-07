Nation: после десятилетий безуспешной борьбы с терроризмом США переключаются на Китай и Россию

После 25 лет безуспешной борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке американские военные увидели для себя новую угрозу, на этот раз со стороны Китая и России, пишет The Nation. При этом в Вашингтоне вслед за Пекином и Москвой намерены модернизировать свой военный потенциал, так как полагают, что решающим фактором в следующем вооружённом столкновении станет использование передовых технологий.

Как и в преддверии вторжения в Ирак в 2003 году, американские чиновники уже привели разведывательные данные для обоснования тщательной подготовки к войне и даже представили планы направить на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих. Как отмечает The Nation, это заставило многих в Вашингтоне предположить, что Вашингтон готовится к войне с Ираном.

Вашингтонские ястребы во главе с советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном рассматривают войну с Ираном как потенциально крупную победу Белого дома. Конечно, иранская армия в разы уступает американской, тем не менее есть все основания полагать, что вмешательство США в регион вызовет лишь ещё больший хаос и разруху.

Пентагон всеми силами стремится не увязнуть в очередной войне без победного конца. Однако нежелание американских военных развязывать войну в Иране связано ещё и с одержимостью подготовкой к войне совсем другого уровня — к вооружённому столкновению с куда более серьёзным противником, Китаем.

После многих лет борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке американские военные видят острую необходимость подготовиться к противостоянию «равным» конкурентам — Китаю и России. Опасения Пентагона также вызывает тот факт, что в Москве и Пекине воспользовались растущей озабоченностью Вашингтона терроризмом, чтобы модернизировать свои вооружённые силы и поставить на вооружение передовые военные технологии.

В Пентагоне полагают, что, для того чтобы продолжать занимать лидирующие позиции в мире, США необходимо отвернуться от идеи борьбы с терроризмом и сосредоточиться на подготовке к «решительному разгрому» своих соперников в лице двух великих держав.

«Китай модернизирует свои обычные вооружённые силы до такой степени, что это поставит под сомнение военное превосходство США», — полагает бывший министр обороны США Джемс Мэттис.

Новый курс вооружённых сил США фактически был закреплён в последней стратегии национальной обороны страны, а ассигнования на нужды Пентагона возросли до $750 млрд в следующем, 2020 финансовом году.

«Операции и возможности, которые открывает этот бюджет, позволят вооружённым силам США составить конкуренцию великим державам на десятилетия вперёд, — заверил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. — Сдерживание или подавление агрессии великих держав — принципиально иная задача, нежели участие в региональных конфликтах против государств-изгоев и экстремистских организаций, с которыми мы сталкивались в течение последних 25 лет. Бюджет на 2020 финансовый год является важной вехой в решении этой задачи».

В Пентагоне полагают, что любая современная война со столь серьёзными противниками развернётся не только на суше, но и в воздухе, на море, в космосе и даже в киберпространстве. Кроме того, в будущих военных столкновениях США готовятся применять робототехнику и искусственный интеллект.

При этом одним из сценариев будущего конфликта там видят столкновение с Россией в Прибалтике. Однако в центре внимания американского оборонного ведомства всё же находится стремительно развивающийся Китай, который, как считается, представляет наибольшую угрозу долгосрочным стратегическим интересам США.

«Исторически беспрецедентное экономическое развитие Китая привело к впечатляющему наращиванию военной мощи, которое вскоре может бросить вызов США практически во всех сферах», — заявил бывший командир Тихоокеанского командования США Гарри Харрис — младший, в 2018 году ставший послом в Южной Корее.

Харрис полагает, что любой конфликт с Китаем начнётся в водах у его восточного побережья и потребует от США уничтожения всех систем противовоздушной обороны, после чего страна окажется практически беззащитной.

Кроме того, The Nation отмечает, что американские военные тщательно продумали возможное столкновение в водах Южно-Китайского моря, наряду с Восточно-Китайским морем — «первой линией обороны» США в Тихом океане.

При этом как Харрис, так и его преемник Филипп Дэвидсон сошлись на том, что решающим фактором в следующем вооружённом столкновении станет использование передовых военных технологий.

Издание отмечает, что в США хотели бы видеть падение иранского режима, который в Вашингтоне воспринимают одной из основных угроз на Ближнем Востоке. Однако сегодня Пентагон не желает развязывать очередную «нескончаемую войну», на этот раз с Ираном, ослабленным годами изоляции и торговых санкций и не обладающим ядерным оружием.

Тем не менее, пишет The Nation, это не значит, что американцам можно не опасаться перспективы «крупного кровопролития в будущем». Уже следующий военно-морской патруль США в Южно-Китайском море, в воды которого чуть ли не каждые несколько недель в качестве показательного шага заходит ракетный эсминец США, может стать началом конфликта совсем другого уровня — с более могущественным противником, в распоряжении которого находится ядерное оружие.