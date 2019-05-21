Guardian: у спорного рифа в Южно-Китайском море появился американский эсминец

США в воскресенье на фоне ухудшения отношений с Китаем организовали очередную военную операцию в спорном Южно-Китайском море, пишет The Guardian. По данным издания, эсминец Седьмого флота ВМС США «Пребл» подошёл к рифу Скарборо, на который претендует Поднебесная, на расстояние 12 морских миль.

На фоне сильной напряжённости в отношениях между Китаем и США, связанной с торговыми переговорами, у спорного рифа Скарборо в Южно-Китайском море, на который притязает Пекин, прошёл американский военный корабль, сообщает британская The Guardian со ссылкой на представителей американских вооружённых сил.

По данным газеты, речь идёт о ракетном эсминце «Пребл»; корабль приблизился к спорной территории в воскресенье. «Пребл» прошёл в 12 морских милях от рифа Скарборо, чтобы бросить вызов чрезмерным территориальным притязаниям в море и сохранить доступ к судоходным путям, как того требует международное право», — цитирует газета официального представителя Седьмого флота ВМС США Клея Досса.

Манёвр «Пребла» стал уже второй за последний месяц военной операцией США в Южно-Китайском море и очередной попыткой дать отпор действиям Пекина, который, по мнению Вашингтона, пытается «ограничить свободу судоходства в стратегических водах», где присутствуют военные суда Китая, Японии и ряда стран Юго-Восточной Азии, говорится в материале.

Как напоминает обозреватель The Guardian, Китай претендует практически на всю территорию Южно-Китайского моря и часто критикует США и их союзников за проведение военных операций у занятых китайцами островов. В прошлом Вашингтон и Пекин регулярно обменивались жёсткими заявлениями по поводу возведения Китаем военных объектов на создаваемых в акватории искусственных островах; Пекин, впрочем, настаивает на том, что данные объекты необходимы ему для обороны своей территории и что конфронтацию провоцируют США, направляя в регион свои военные суда.