Болтон: я сторонник свободной торговли, но в отношении Китая санкции — это необходимая опция

На протяжении десятилетий краж интеллектуальной собственности у американских компаний Китай нанёс огромный ущерб США, заявил в эфире Fox News советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон. По мнению эксперта, масштабы влияния Пекина на США выходят далеко за пределы экономических манипуляций и превосходят действия любых иностранных государств.

У нас в гостях советник по национальной безопасности Джон Болтон. До перерыва я говорила об определённой практике, которая, как все мы знаем, свойственна Китаю. Речь идёт о краже интеллектуальной собственности. У меня здесь представлен целый список компаний, которые подавали в суд на Huawei и ZTE за воровство технологий, составляющих коммерческую тайну, а затем улаживали дела мирным путём. Так же поступали Cisco, Motorola, T-Mobile, Microsoft и другие. Как изменить ситуацию?

ДЖОН БОЛТОН, советник по нацбезопасности президента США: Если бы я вернулся в Американский институт предпринимательства и вновь бы стал обозревателем на Fox News, я бы долго мог говорить на эту тему. Но сейчас я вот что скажу. Как я считаю, президент Трамп точно идентифицировал структурные проблемы, которые вы затронули, — весь этот огромный ущерб, который на протяжении десятилетий Китай наносил США, воруя их интеллектуальную собственность и вынуждая передавать себе технологии.

При этом очень важно положить конец этой тенденции и правильно поставить вопрос на переговорах. Не думаю, что кто-то удивится тому факту, что тема эта сложная. Перед китайцами здесь стоит весьма трудный выбор, и наши уполномоченные активно работают, но сделать ещё предстоит очень многое, чтобы не только достичь соглашения по этим вопросам, но и понять, как обеспечить исполнение обязательств в долгосрочной перспективе.

Да, это самое главное, и об этом как раз недавно был разговор. Какие-то меры, к которым может прибегнуть правительство США, чтобы обеспечить исполнение обязательств, а также меры, на случай если китайцы встанут в позу и не станут исполнять обещанное, как, насколько мы знаем, они уже делали много раз раньше… Какие вообще можно принять дисциплинарные меры, чтобы быть уверенными, что Пекин будет верен своему слову?

ДЖОН БОЛТОН: Знаете, не хочу присваивать себе успехи Боба Лайтхайзера*. Сейчас у них в самом разгаре стадия переговоров, на следующей неделе будут ещё обсуждения. Конечно же, на самых высоких уровнях в правительстве мы работаем максимально усердно, чтобы следовать курсу президента…

Но ввели бы вы опять пошлины, если бы они не выполнили своих обязательств?

ДЖОН БОЛТОН: Конечно. Такая опция была бы. Это один из методов, одна из опций. Это одна из причин.... Понимаете, я сторонник свободной торговли. Но именно поэтому я считаю, что президент, на мой взгляд, был прав, вводя пошлины в отношении Китая. Ведь он сумел привлечь их внимание. И мне кажется, что всё обернулось к лучшему.

Хорошо. А теперь я бы хотела сконцентрироваться на вопросах национальной безопасности, поскольку вы можете поведать нам некоторые очень важные аспекты этой проблематики. Мы понимаем, что война с Китаем не только экономическая — также происходят и акты военной агрессии. Они создают искусственные острова в Южно-Китайском море, потом строят на них свои военные базы. Они создают военные базы по всему миру, прямо у границ с другими странами и в портах — к примеру, аж в Джибути, как утверждает бывший глава комитета по разведке Девин Нунес, который много раз выступал у нас на передаче.

Можете ли вы прокомментировать вопрос военной агрессии Китая и рассказать нам, могут ли США что-то сделать, чтобы это остановить?

ДЖОН БОЛТОН: По-моему, вопрос, что делать с Китаем, относится к вопросам экзистенциальной угрозы в сфере безопасности США в XXI веке. Именно так эта проблема ставится в Стратегии национальной безопасности президента. Эта проблема является приоритетной для большой части бюджетных заявок, которые в скором времени будут озвучены.

Мы наблюдаем за тем, что Китай делает в Южно-Китайском море, — прямо противоположно всем его сделанным ранее обещаниям об участии в мирных переговорах по урегулированию территориальных споров. Китай просто присваивает себе эти скалы, насыпи, небольшие острова и строит на них военные базы. Это абсолютно недопустимо, и именно поэтому мы продолжаем манёвры, посвящённые свободе навигации, и ищем другие способы положить конец подобным инициативам и попыткам создать новую китайскую провинцию.

Кто-то может возразить: «Но ведь Южно-Китайское море так далеко!» Но оно в два раза больше Средиземного моря, и где-то 40—50 процентов всех торговых судов мира проходят по Южно-Китайскому морю. Так что если они сделают эту акваторию своими территориальными водами, это приведёт к огромным изменениям в Юго-Восточной и Восточной Азии.

А если говорить об экономической войне, то ведь там происходит не только очевидный процесс принудительной передачи технологий, в рамках которого Пекин тратит внушительные суммы на приобретение американских энергетических компаний, компаний, оказывающих финансовые услуги, и технических предприятий. Деятельность Китая также касается образовательных кругов. Может ли США что-то сделать с этим?

У нас на передаче мы много говорили об этих центрах Конфуция, институтах Конфуция, которые называют себя «аналитическими центрами», «некоммерческими организациями», в то время как на самом деле они могут быть очередными узлами, высасывающими американские разведданные. Насколько это вас беспокоит?

ДЖОН БОЛТОН: Очень сильно беспокоит. Таким образом Китай пытается оказывать влияние на общественное мнение в Америке, а на этом фоне манипуляции с выборами со стороны России, о которых мы говорили, выглядят, как выразился один высокопоставленный американский госслужащий, как действия «спортивной команды неумелых школьников». Как несколько месяцев назад объяснил вице-президент Пенс в своей очень важной речи, посвящённой политике Пекина, то, что делает Китай для влияния на общественное мнение, куда больше по своим масштабам и силе, чем любые действия других иностранных государств, которые мы наблюдали раньше. И линия Китая ограничивается не только США — она распространяется на Австралию и другие страны, являющиеся нашими близкими друзьями.

Эта тема неминуемо затрагивает вопрос о том, как поддерживать открытое и свободное общество в нашей стране, когда другие государства пытаются на неё влиять так, как это делает Китай. Его действия выходят далеко за пределы манипуляций с выборами, хотя мы, конечно же, обеспокоены и действиями Китая в этом направлении.

Дата выхода в эфир 10 марта 2019 года.

* Роберт Лайтхайзер — торговый представитель США, который занимается переговорами с Китаем (прим. ИноТВ).