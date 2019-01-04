FAZ: силовое решение «тайваньского вопроса» грозит войной Китая и США

Китай перешёл от пассивной к «активной обороне» и более агрессивно отстаивает свои интересы на пограничных территориях, пишет Frankfurter Allgemeine. Недавно председатель КНР Си Цзиньпин пригрозил, что добьётся воссоединения с Тайванем — в случае необходимости и силой. Если Пекин решится на такой шаг, это может закончиться войной США и Китая, опасается издание.

В среду, выступая в Доме народных собраний, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что добьётся присоединения Тайваня к Китаю и в случае необходимости готов применить силу, пишет Frankfurter Allgemeine. Исключать того, что Пекин действительно готов пойти на такой шаг, нельзя, но ряд обстоятельств говорит об обратном, отмечает автор статьи Лоренц Хемикер.

Если бы Си действительно намеревался напасть на Тайвань, было бы неправильным заранее об этом объявлять, лишая себя тем самым преимущества внезапности, объясняет журналист. К тому же, если бы китайские власти готовили вторжение, США наверняка бы заметили передвижения войск и как союзник Тайваня заблаговременно отреагировали на угрозу.

Более правдоподобным звучит другое объяснение слов Си. Наблюдатели считают, что своей воинственной риторикой он пытается поднять моральных дух солдат, а также напомнить о притязаниях Пекина в Южно-Китайском море. Таким образом он усиливает давление на Тайвань и призывает другие государства лишить страну дипломатической поддержки, объясняет Хемикер.

Китай хочет того же, что уже есть у американцев: «податливых соседей, влияния на своей периферии, а также возможности контролировать морские и транспортные пути». Для этого Пекин модернизирует свою армию, увеличивает оборонные расходы и проводит более агрессивную политику в своих собственных и пограничных международных водах. На данный момент Китай перешёл от пассивной к «активной обороне», но он не будет нападать, пока не нападут на него, считает автор.

В то же время «экспансионистская политика» Поднебесной вызывает у американцев всё большие опасения. Вашингтон видит в Пекине «угрозу своей безопасности» и «стратегического противника». Эксперты убеждены, что возможно военное столкновение двух сверхдержав и оно будет иметь очень серьёзные геополитические последствия. Ещё три года назад гарвардский политолог Грэхам Аллисон предостерёг, что стремительный подъём Китая грозит новой войной, ведь за последние 500 лет в большинстве случаев, когда происходило резкое смещение баланса сил, всё заканчивалось именно боевыми столкновениями. Избежать этого помогали только сдержанность и стратегическое терпение политических лидеров.