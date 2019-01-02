Bild: Китай грозится применить силу для возвращения Тайваня

Пекин давно хочет вернуть Тайвань под свой контроль, считая его мятежной частью собственной территории, пишет немецкий таблоид Bild. Теперь председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай должен и будет снова объединён и не потерпит сепаратистских действий. При этом для воссоединения с Тайванем могут быть использованы любые средства, включая применение силы.

Китай грозится снова присоединить Тайвань любыми средствами, в том числе насильственным путём, пишет немецкий таблоид Bild.

Как отмечает издание, председатель КНР хочет осуществить «воссоединение» с демократическим Тайванем — если понадобится, то и через применение силы. Китай должен и будет снова объединён, заявил Си Цзиньпин, произнося речь в Пекине в среду. С его точки зрения, независимость Тайваня противоречит историческим тенденциям и приведёт в тупик.

Китай хочет, чтобы воссоединение было мирным, однако не намерен оставлять возможности для «сепаратистских действий», отметил лидер Поднебесной. «Мы не даём обещания отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность использовать все необходимые средства», — также подчеркнул Си Цзиньпин.

Как напоминает издание, спор по поводу статуса Тайваня восходит к временам гражданской войны в Китае, когда войска китайского гоминьдана бежали в Тайвань после поражения от коммунистов Мао. С момента основания народной республики в 1949 году Пекин рассматривает островную республику, которая сама проводит демократические выборы, как мятежную часть собственной территории и угрожает её отвоевать.

В последнее время Пекин усиленно старался добиться международной изоляции Тайваня. Китаю удалось переманить на свою сторону пять из двадцати четырёх преимущественно небольших государств, признавших Тайвань.

В своём новогоднем обращении во вторник президент Тайваня заявила, что её страна не готова «отдать наш суверенитет или пойти на уступки в отношении автономии», подчёркивает Bild.