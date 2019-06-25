Sun: Москва предупредила — размещение американских ракет близ России грозит повторением Карибского кризиса

Москва предупредила Вашингтон о том, что наращивание вооружений в Европе грозит повторением Карибского кризиса, пишет The Sun. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, в частности, сказал, что планы США развернуть ракетные системы близ российской границы могут привести к ядерному противостоянию, наподобие того, что было в разгар холодной войны.

«Если дело дойдёт до реального развёртывания на суше такого рода систем, то ситуация не просто осложнится, а обострится до предела. Мы можем оказаться в ситуации ракетного кризиса близкого не просто к кризису 1980-х годов, а близкого к Карибскому», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел.

Российский лидер Владимир Путин в феврале этого года выступал со схожими предостережениями, критикуя недавнее решение Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Тогда он заявил, что Москва ответит на любой шаг Вашингтона по размещению ядерных ракет близ границ России развёртыванием своих собственных ракет неподалёку от Соединённых Штатов.

Карибский кризис, напоминает издание, разразился в 1962 году, когда Советский Союз в ответ на развёртывание американских ракет на территории Турции отправил свои баллистические ракеты на Кубу, которая находится «всего в нескольких милях от побережья США», говорится в статье.

Это привело к напряжённому двухнедельному противостоянию, из-за которого мир оказался на грани ядерной войны. Кризис был урегулирован, когда советские корабли, направлявшиеся на Кубу, развернулись обратно, столкнувшись с морской блокадой острова.

Со временем Советский Союз согласился убрать свои ракеты с Кубы в обмен на обещание Вашингтона не вторгаться на Остров свободы. Также США негласно заявили о том, что уберут американские ракеты из Турции, чтобы избежать повторения ситуации, которая чуть не привела к катастрофе.