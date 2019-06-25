Sun: Москва предупредила — размещение американских ракет близ России грозит повторением Карибского кризиса

Планы США развернуть ракетные системы близ российской границы могут привести к ядерному противостоянию, близкого к Карибскому, пишет The Sun со ссылкой на заявление заместителя главы МИД России Сергея Рябкова. «Мы можем оказаться в ситуации ракетного кризиса близкого не просто к кризису 1980-х годов, а близкого к Карибскому», — подчеркнул дипломат.
Москва предупредила Вашингтон о том, что наращивание вооружений в Европе грозит повторением Карибского кризиса, пишет The Sun. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, в частности, сказал, что планы США развернуть ракетные системы близ российской границы могут привести к ядерному противостоянию, наподобие того, что было в разгар холодной войны.
«Если дело дойдёт до реального развёртывания на суше такого рода систем, то ситуация не просто осложнится, а обострится до предела. Мы можем оказаться в ситуации ракетного кризиса близкого не просто к кризису 1980-х годов, а близкого к Карибскому», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел.
Российский лидер Владимир Путин в феврале этого года выступал со схожими предостережениями, критикуя недавнее решение Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Тогда он заявил, что Москва ответит на любой шаг Вашингтона по размещению ядерных ракет близ границ России развёртыванием своих собственных ракет неподалёку от Соединённых Штатов.
Карибский кризис, напоминает издание, разразился в 1962 году, когда Советский Союз в ответ на развёртывание американских ракет на территории Турции отправил свои баллистические ракеты на Кубу, которая находится «всего в нескольких милях от побережья США», говорится в статье.
Это привело к напряжённому двухнедельному противостоянию, из-за которого мир оказался на грани ядерной войны. Кризис был урегулирован, когда советские корабли, направлявшиеся на Кубу, развернулись обратно, столкнувшись с морской блокадой острова.
Со временем Советский Союз согласился убрать свои ракеты с Кубы в обмен на обещание Вашингтона не вторгаться на Остров свободы. Также США негласно заявили о том, что уберут американские ракеты из Турции, чтобы избежать повторения ситуации, которая чуть не привела к катастрофе.
В Министерстве культуры прокомментировали обращение нескольких артистов МХАТа имени Горького с просьбой вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почётную должность президента театра, возможность влиять на его художественную политику.
Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что туристам могут ограничить доступ на Байкал из-за оставляемого ими там мусора.
На международный военно-технический форум «Армия-2019» приехали делегации, представляющие 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные Минобороны России.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянсу придётся ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернётся к выполнению ДРСМД до 2 августа.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу придётся ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернётся к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа.
Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи считает, что судьи, которые подсчитывали результат его поединка с Артёмом Лобовым на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 6, обладали недостаточной компетентностью.
Более 70% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса института социальных исследований им. Александра Яременко и центра «Социальный мониторинг «Украина сегодня: вызовы и перспективы».
Гражданин Польши Мариан Радзаевски, который ранее был признан виновным в шпионаже, пытался получить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
НАТО соберётся на следующей неделе, чтобы обсудить тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Российская делегация выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Футболист московского ЦСКА и молодёжной сборной Хорватии Никола Влашич заявил, что вывернул лодыжку в матче группового этапа чемпионата Европы против Англии (3:3), однако травма оказалась не слишком серьёзной.