Ведущий MSNBC: Карибский кризис Трампа ничему не научил

Через 56 лет после Карибского кризиса, когда лишь благоразумие президента Кеннеди спасло Америку и весь мир от возможного ядерного противостояния с СССР, Дональд Трамп грозит вывести США из Договора РСМД с Москвой. Похоже, действующий американский лидер не понимает всей опасности ядерного оружия, считает ведущий MSNBC Крис Мэтьюс.

В эфире Trump Watch. Сегодня вторник 23 октября 2018 года. В этот день в 1962 году мир столкнулся с одним из самых страшных моментов холодной войны. С помощью фотографий, сделанных с борта самолёта на большой высоте, США заметили на Кубе советские баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Ещё спустя несколько дней выяснилось, что это ракеты средней дальности — то есть способны нанести удар по любому крупному городу на территории США, за исключением Сиэтла.

Если бы мы, как настаивала большая часть нашего правительства, тогда нанесли удар по базам, где были размещены ракеты, в ответ Советский Союз мог бы напасть на подконтрольный США Берлин, где войска СССР и его восточноевропейских сателлитов намного превосходили силы Америки и её союзников. В этой ситуации президенту США пришлось бы либо бросить Берлин, либо применить тактическое ядерное оружие, чтобы защитить его. Но к счастью на тот момент страной руководили президент Кеннеди и его брат и главный советник Роберт Кеннеди, которые сумели предвидеть всю эту цепную реакцию, с которой могла столкнуться Америка и весь мир, если бы они поддались первому порыву и нанесли удар по советским ракетам на Кубе.

Сегодня наш президент не проходил проверку подобным кризисом. Но что ещё хуже, Дональд Трамп продемонстрировал свою неспособность осознать всю опасность ядерного оружия. Вот здесь видно, как он вчера отвечал на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома и объяснял, почему он хочет, чтобы Соединённые Штаты поставили крест на договоре по ядерному оружию с Россией.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Сейчас у нас больше денег, чем у кого-либо. Мы будем усиливаться до тех пор, пока они не образумятся. А когда они это сделают, мы все проявим благоразумие и положим этому конец… Это угроза всем, включая Китай, включая Россию, включая всех, кто хочет вести такую игру. Не получится, со мной такие игры не пройдут. Пока они не образумятся, нас и близко никто не догонит.

«Со мной такие игры не пройдут». Спустя 36 лет* после Карибского кризиса, будто его никогда и не было, наш верховный главнокомандующий бросается заявлениями о том, как бы повести гонку вооружений, чтобы продемонстрировать свою крутость, и о том, как много денег он может во всё это влить.

Дата выхода в эфир 23 октября 2018 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).