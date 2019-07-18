Gazeta Wyborcza: Швеция вооружается, чтобы защититься от «балтийских аппетитов» России

Если российские десантники займут шведский остров Готланд, тогда Кремль будет контролировать всё Балтийское море, пишет польский журналист Бартош Велинский. В издании Gazeta Wyborcza он объясняет, почему Швеция, которая до 2014 года вообще не боялась Россию, стала превращать стратегический остров в крепость.

Две недели назад в порте Висбю, самом большом городе Готланда, из военного транспортёра выехала грузовая машина с прицепом. Над машиной, когда она уже припарковалась на набережной, появилась антенна высотой несколько метров. Четырёхколёсный прицеп отцепили и припарковали рядом. Грузовая машина — это оснащённый радаром с радиусом действия более 400 км центр командования огнём противовоздушной батареи BAMSE. Ракетная установка находилась в прицепе, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велинский.

К машинам сразу же пригласили фотографов. Шведская армия решила похвастаться тем, что она ещё сильнее укрепилась на Готланде, подчёркивает автор.

Готланд — самый большой шведский остров на Балтике, расположен в 130 км от берегов Латвии и в 330 км от Калининграда. Он имеет стратегическое значение. С него можно контролировать всю Балтику, а в особенности передвижение Балтийского флота России — если бы он захотел начать военные действия против Польши, Дании и Германии, объясняет журналист. Поэтому в сценариях агрессии СССР неизменно появляется рейд российских десантников на этот остров и исключение его из игры при помощи одного удара, добавляет он.

Российская авиация во время учений, которые состоялись ещё до начала действий на Украине, приближалась к острову Готланд и симулировала атаку на шведские цели. В учениях принимали участие также стратегические бомбардировщики Tу-22M, несущие ядерные боеголовки. У экспертов не было сомнений в том, что россияне также планировали ядерный удар по Швеции, чтобы исключить её из действий на Балтийском море, отмечает Велиньский.

После окончания холодной войны шведы последовательно сокращали расходы на армию и уменьшали свои силы. В 2005 году Готланд покинули последние солдаты. И когда восемь лет спустя генералы забили тревогу, что Швеция с настолько редуцированными вооружёнными силами не будет в состоянии защищаться даже в течение одной недели, эти предостережения не произвели на граждан особого впечатления, вспоминает автор.





«Однако когда в 2014 году Россия оторвала от Украины Крым и Донбасс*, Стокгольм осознал серьёзность ситуации. Тем более что российские провокации на Балтике участились, а в шведских территориальных водах вблизи Стокгольма вплыла чужая, скорее всего российская подводная лодка. Более того, россияне начали гибридную операцию в киберпространстве, цель которой состоит в подрыве доверия шведов к Западу и в ухудшении отношений этой страны с НАТО», — утверждает Велиньский.

Однако эффект этих усилий оказался обратным: Швеция решила восстановить армию. В 2017 году был введён призыв в армию, а на Готланд вернулись солдаты. К 2020 году в Готланде должно базироваться несколько сотен солдат, оснащённых танками, которые будут в состоянии дать отпор десанту. Над островом регулярно летают истребители. Была укреплена противовоздушная оборона.

Эксперты, однако, остужают энтузиазм военных, потому что привезённые противовоздушные батареи BAMSE будто достали из прошлого. Ракеты, способные уничтожать самолёты и маневрирующие боеголовки на расстоянии 20 км, были разработаны шведскими концернами Bofors и Ericsson под конец холодной войны. Их стали использовать в 90-е годы, когда оказалось, что они, по сути, уже не нужны, потому что СССР распался и перестал угрожать Швеции. Боеголовки были спрятаны на склады. Их достали оттуда, потому что после агрессии России на Украине ситуация изменилась. Старое вооружение должно стеречь небо вокруг Готланда, пока не прибудут американские Patriot, которые страна намерена купить у США, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велинский.