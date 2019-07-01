DT: российский корабль следит за учениями на Балтике — имеет на это право

На Балтийском море проходят крупнейшие военно-морские учения, в которых руководящую роль играет Великобритания. И, как стало известно The Daily Telegraph, российский корабль «Фёдор Головин» следит за их ходом. Однако британские военные отмечают, что он имеет на это полное право, тем более что взаимодействие между армиями проходит без эксцессов и провокаций.

Российский разведывательный корабль следит за военными учениями в Балтийском море, пишет The Daily Telegraph. По информации газеты, это корабль «Фёдор Головин», который наблюдает за крупнейшими манёврами британской армии. Манёвры проходят неподалёку от Калининграда, и задействовано в них больше 4 тыс. военных.

В интервью изданию командор Джеймс Паркин сказал: «Мы ожидали, что русские станут следить за этой новой организацией, и они пришли и стали смотреть на нас. А мы смотрели на то, как они смотрят на нас». При этом он отметил, что в ближайшие недели, возможно, ходом проведения манёвров заинтересуются и другие люди, и в армии это даже приветствуют.

Основную роль в этих манёврах играет британский контингент, но там участвуют и Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Дания и Нидерланды. Манёвры проходят не в рамках НАТО и призваны заполнить бреши в архитектуре безопасности региона. Ведь, чтобы провести операцию НАТО, необходимо согласие всех стран альянса, а в рамках этого более узкого сообщества консенсуса достичь проще. Плюс, у них нет прописанного механизма действий на случай нападения, так что страны могут свободно предлагать свои ресурсы тогда, когда захотят.

«Мы в курсе того, какие тут угрозы, — приводит издание слова командующего британского корабля капитана Питера Лоутона. — Мы отлично знаем, что Россия последние годы наращивает свои силы и доказывает военную мощь. Она наращивает вооружения в Калининграде и в других местах, и именно поэтому мы здесь и поэтому мы ведём совместную работу, чтобы показать решимость, силу духа и способность к совместной работе. Мы можем быть абсолютно уверены в том, какой ответ мы можем дать».

«Очень важно, что мы здесь проводим учения вместе с нашими партнёрами, которые мыслят так же и имеют интересы в регионе — не только чтобы подавить превосходство России, но и чтобы законным образом показать свободу навигации в этой зоне. Русские имеют полное право здесь быть, так же как и мы, так что какое-то взаимодействие неизбежно. Всё было очень безопасно и профессионально. Мы ими интересуемся так же, как они нами», — приводит издание комментарий командующего.

Кроме того, он отметил, что иногда российские и британские корабли выходят на радиосвязь, чтобы обеспечить свободный проход судов. При этом нет никаких провокаций, ошибок и недопонимания, отмечает The Daily Telegraph.