Tages-Anzeiger: армия США — «один из самых больших климатических грешников в истории»

Армия США выбрасывает в атмосферу больше парниковых газов, чем многие страны, сообщает Tages-Anzeiger. Учёные из Ланкасерского и Даремского университетов провели исследование и пришли к выводу, что если бы американские вооружённые силы были государством, то они бы оказались на 52 месте в списке главных «загрязнителей» окружающей среды, опередив 140 других стран.

Почти 800 военных баз в 70 странах, большое число официальных и тайных операций, военно-морские соединения в Средиземном море, Атлантическом, Тихом, Индийском океанах, Персидском заливе и Красно море — армия США присутствует во всех уголках мира, пишет Tages-Anzeiger. В мире нет ни одного важного конфликта, в котором она бы в той или иной форме не участвовала, подчёркивает автор статьи.

И на неё тратятся большие деньги, продолжает швейцарское издание. У США самый большой военный бюджет в мире, который составляет $700 миллиардов. Почти половина этой суммы тратится на поддержание инфраструктуры. Для проведения операций по всему земному шару постоянно используются контейнерные судна, транспортные самолёты и грузовики — и они сжигают огромное количество топлива.

Поэтому армия США выбрасывает в атмосферу много углекислого газа. В 2017 году она закупала каждый день 269 000 баррелей нефти и, сжигая их, загрязняла воздух 25 000 килотонн CO2. Об этом свидетельствуют данные исследования учёных из Ланкасерского и Даремского университетов. Для его проведения использовались данные Всемирного банка. В нём говорится, что армия США — это «один из самых больших климатических грешников в истории».

В год она сжигает больше топлива и производит большую эмиссию парниковых газов, чем большинство стран средней величины. Если бы американские вооружённые силы сами были государством, то они бы оказались на 52 месте в списке главных «загрязнителей» окружающей среды, опередив 140 других стран.

За более чем половину от общего объема эмиссии CO2 ответственны американские ВВС, продолжает издание. Треть приходится на ВМС с их авианосцами и военными кораблями. Оставшаяся же часть лежит на совести сухопутных войск. В исследовании говорится, что американцы прилагают усилия для того, чтобы увеличить долю возобновляемых источников энергии на своих базах, а также инвестируют деньги в развитие альтернативных энергоресурсов. Однако пока что на них приходится очень небольшая часть всех затрат на топливо. По словам учёных, можно с трудом найти деятельность, которая наносит окружающей среде такой же катастрофический ущерб, как ведение войн.