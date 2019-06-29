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Le Figaro: Великобритания проводит в Балтийском море крупнейшие за сто лет манёвры

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Британские военно-морские силы задействованы в учениях в Балтийском море, в которых принимают участие почти 4 тыс. человек и 44 корабля, пишет Le Figaro. При этом министр обороны Великобритании отметила, что эти манёвры должны укрепить безопасность и моральный дух в регионе.
Le Figaro: Великобритания проводит в Балтийском море крупнейшие за сто лет манёвры
Reuters

Великобритания пообещала укрепить оборону стран Балтии перед лицом «более активной» политики России, пишет Le Figaro.

Британские военные проводят самые крупные военно-морские манёвры в Прибалтике за последние сто лет. И министр обороны Великобритании Пенни Мордонт, выступая с борта корабля в литовской Клайпеде, заявила, что благодаря этим учениям, в которых задействовано почти 4 тыс. человек и 44 корабля, совместные силы достигли «новой ступени».

Цель этих учений — успокоить восточных союзников НАТО и показать, что силы альянса «едины и в боеготовности», отмечает автор статьи. «Россия становится более активной, мы видим, как она размещает больше сил и новых вооружений, и мы можем представить себе, какие сценарии возможны в будущем, — приводит издание слова министра. — Так что важно, чтобы мы держались рядом с нашими союзниками». Также она отметила, что Великобритания хочет «укрепить безопасность и моральный дух в регионе».

Визит Мордонт в Литву совпал со встречей премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным. Мэй при этом сказала своему российскому коллеге, что отношения между странами не вернутся в нормальное состояние, пока Москва не покончит со своей «безответственной и дестабилизирующей» деятельностью, отмечает Le Figaro.

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Le Figaro Франция Европа
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