Guardian: ЕС проведёт военные учения по отражению кибератак России и Китая

Глава МИД Финляндии, чья страна с июля будет председательствовать в Евросоюзе, объявил о проведении для 28 стран-участниц «военных игр», во время которых они будут отражать смоделированные кибератаки. Как рассказывает The Guardian, с помощью такого метода скандинавская страна старается повысить информационную безопасность ЕС в связи с участившимися хакерсками атаками, в которых обвиняют Россию и Китай.

В ответ на участившиеся случаи чужого вмешательства Евросоюз проведёт «военные игры», чтобы подготовиться к российским и китайским кибератакам, пишет The Guardian. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что во время встреч в Хельсинки в июле и сентябре главы МВД и финансовых ведомств 28 стран-участниц должны будут принять участие в смоделированных ситуациях. Как напомнило издание, в 2017 году министры обороны ЕС уже участвовали в первой кибертренировке, во время которой им пришлось отразить имитацию атаки на одну из военных миссий блока за рубежом.

«Мы хотим, чтобы страны-члены и союз в целом усилили свой потенциал по предотвращению и реагировании, — приводит британская газета слова Хаависто. — И военные, и гражданские власти могут в кризисный момент сделать лишь то, к чему они были подготовлены».

Финляндия, которая с 1 июля станет председателем ЕС, обвиняет Россию в блокировке GPS-сигналов в октябре прошлого года, когда финские военные принимали участие в военных учениях НАТО в Норвегии. Также Кремль обвиняли в попытке провести кибератаку на штаб-квартиру международной организации по наблюдению за химоружием (ОЗХО), которая была сорвана голландской разведкой. Кроме того, на этой неделе китайских хакеров, работающих на министерство государственной безопасности, обвинили в атаке на восемь крупнейших телекоммуникационных компаний с целью воровства интеллектуальной собственности. Россия и Китай систематически отрицают любые обвинения в причастности к хакерским атакам.

Как рассказывает издание, на саммите в Брюсселе, который прошёл на прошлой неделе, главы европейских стран договорились о «скоординированном ответе на гибридные и киберугрозы» и попросили Еврокомиссию и страны-члены ЕС «разработать меры для улучшения противодействия и системы безопасности» союза. Две последние дискуссии, посвящённые будущим главам организаций ЕС, прошли за закрытыми дверями и при заглушенных телефонных сигналах во избежание утечки информации. По словам высокопоставленных чиновников, главы государств и правительств, скорее всего, будут соблюдать такие меры и в дальнейшем, принимая во внимание текущую ситуацию с безопасностью.

По сообщению The Guardian, Финляндия объявила, что одной из самых приоритетных тем в течение шести месяцев её председательства в ЕС будет кибербезопасность. У этой страны, которая вошла в состав Евросоюза в 1995 году, протяжённая (1335 км) граница с Россией, и она прекрасно осведомлена об угрозах, исходящих от соседа. Хотя Финляндия не входит в НАТО и не стремится туда, чтобы не вызвать враждебность Кремля, её войска участвовали в операциях альянса на Балканах и в Афганистане. Более того, на её территории расположен Европейский центр по противодействию гибридным угрозам, который создан под эгидой Североатлантического альянса и спонсируется США, Великобританией, Францией и Скандинавские страны.