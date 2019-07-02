N-TV: шведы закрепляются на Готланде для сдерживания «российской угрозы»

Армия Швеции разместила на острове Готланд систему противовоздушной обороны, сообщает N-TV. Это «быстрое решение» для проблемы возрастающей угрозы в регионе, объяснил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден. По его словам, остров в Балтийском море имеет очень большое стратегическое значение.
На фоне напряжённых отношений между Россией и западными государствами армия Швеции установила на Готланде новую систему противовоздушной обороны, сообщает N-TV. Неожиданное подкрепление для острова в Балтийском море — это «быстрое решение» для проблемы возрастающей угрозы в регионе, объяснил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден. С дальнобойностью в 15-20 километров система ПВО «существенно» увеличит обороноспособность Готланда, добавил он.
В 2015 году — после десяти лет отсутствия военных на острове — Стокгольм вновь решил разместить там войска, продолжает N-TV. На такие меры власти страны пошли из-за «аннексии»* Россией украинского полуострова Крым, неоднократных нарушений воздушного пространства Швеции со стороны российских военных самолётов, а также появления предполагаемой подводной лодки в шхерах вблизи Стокгольма.
«Географическое положение острова предоставляет существенные военные преимущества при обороне, контроле за судоходством и воздушным пространством над Балтийским морем, а также при размещении военных подразделений и боевых система», — объяснил Бюден. Главнокомандующий подчеркнул, что одним комплексом ПВО дело не ограничится. В прошлом году шведские власти дали «зелёный свет» покупке американской системы Patriot.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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