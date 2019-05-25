Forsvarets Forum: шведы так боятся России, что ищут защиты у друзей из НАТО

Швеция так сильно боится России, что активно ищет пути к политической безопасности и хочет укреплять военное сотрудничество с десятком стран, включая не только ближайших соседей, но и США и членов НАТО. Об этом сообщает издание Вооружённых сил Норвегии Forsvarets Forum, ссылаясь на данные спецдоклада «Оборонный потенциал», который опубликовала недавно Шведская оборонная комиссия.

Когда на прошлой неделе Шведская оборонная комиссия представила свой доклад «Оборонный потенциал», посвящённый формированию военной обороны страны на период с 2021-го по 2025 год, то особое внимание к себе привлёк «политический раскол»: впервые эта комиссия, в состав которой входят важнейшие политики всех партий парламента страны, не смогла подписать межблоковое соглашение, сообщает Forsvarets Forum.

Четыре из восьми партий не стали его подписывать, поскольку правительство во главе с социал-демократами отказалось принять обязательства увеличить отчисления на оборону до 1,5% от ВВП в 2025 году, посчитав, что это слишком крупная сумма. И гораздо меньше внимания было уделено тому, что по поводу почти всех формулировок этого 355-страничного доклада шведские партии пришли к единому мнению. Практически все очень сильно «боятся России» и считают необходимым сформировать масштабный военный альянс, включающий более десятка западных стран, говорится в статье.



Оборонная комиссия указывает в своём докладе на ряд недостатков сегодняшней шведской обороны и «не исключает» вооружённого нападения на Швецию, поэтому, помимо укрепления собственной обороны, планирует расширять военное сотрудничество с другими странами. Комиссия также полагает, что военный потенциал России «в абсолютном выражении» в ближайшее десятилетие будет расти — однако на Западе, по мнению шведских экспертов, до сих пор не отреагировали на российский прогресс в этой сфере соответствующим увеличением военного потенциала, поясняет Forsvarets Forum.



«Швеция так сильно боится России, что хочет углубить военное сотрудничество с десятком стран, в том числе и с Норвегией», — говорится в статье. В качестве важнейшей платформы внешней политики и политики безопасности Швеции, согласно докладу, должен выступать Евросоюз. Но в то же время Швеции рекомендуется укреплять военное партнёрство с НАТО, а также двустороннее сотрудничество в области обороны с рядом отдельных стран.

Как отмечается в докладе, ситуация в сфере политики безопасности и военно-стратегическая обстановка в последнее время «ухудшились» как для Швеции, так и для ближайших к ней стран, в том числе «в результате политического развития в России и роста российского военного потенциала». В документе упоминаются также «действия России в Грузии в 2008 году, на Украине с 2014 года и в Сирии после 2015 года», пишет Forsvarets Forum. Шведы считают, что это свидетельствует о «стремлении России использовать военные средства для достижения своих политических целей как в Европе, так и за её пределами».



«Сильный страх перед Россией» толкает Швецию к укреплению военного сотрудничества с другими странами, и особенно с Финляндией, которая традиционно занимает «особое положение», отмечается в статье. Финско-шведское военное сотрудничество охватывает все подразделения и сферы, где две страны могут вести совместную работу, включая логистику и материально-техническое снабжение.

Сейчас Оборонная комиссия посчитала, что пришла пора сделать следующий шаг: обе страны должны в мирное время «составлять план и отрабатывать действия на случай войны», поясняют авторы. «Поэтому Оборонная комиссия считает, что после создания расширенной армейской организации должна быть подготовлена бригада с ресурсами подкрепления, которая сможет действовать в Финляндии в случае кризиса, военной опасности или войны», — говорится в докладе.



«А ещё шведы скрестили пальцы в надежде, что хотя бы их лучший друг Финляндия купит их истребители JAS Gripen, от которых Норвегия и Дания отказались ещё десять лет назад», — сообщает Forsvarets Forum. Такая сделка принесёт Швеции не только прибыль в десятки миллиардов крон, но и обеспечит много новых возможностей, например, в сфере подготовки лётчиков. Однако важнее всего, что реализация этой сделки также скажется на «планировании интегрированных совместных действий в случае войны», говорится в статье.



Кроме того, Швеция также углубила за последние годы военное сотрудничество с Норвегией. При этом шведы стремятся укреплять взаимодействие как с армией, так и с ополчением Норвегии, и с частями ПВО. Поддержание связи с соседней Норвегией имеет «крайне важное значение для способности Швеции противостоять нападению», и не только: сотрудничество с Норвегией — необходимое условие, чтобы получить помощь от третьей стороны, поясняет автор.

В то время как Дания — это «не слишком активная сила» в области скандинавского военного сотрудничества. И хотя у неё ведётся двусторонняя работа со Швецией в сфере флота и военно-воздушных сил, однако Оборонная комиссия считает, что обе страны должны делать вместе гораздо больше, и критикует недостаточную «боеготовность» в тех районах, где две страны расположены ближе всего друг к другу.



При этом единственные европейские партнёры, которые в относительно короткие сроки могут помочь Швеции значительными силами, — это Великобритания и Франция. Шведы сотрудничают с французами в рамках международных операций и в сфере разработки оборонной техники и боеприпасов. Стокгольм также высоко ценит деятельность Франции как члена НАТО в странах Балтии. В то время как с британцами они работают над созданием совместных «экспедиционных сил высокой мобильности».

Для шведов очень важно в этом участвовать, вне зависимости от того, как будут складываться отношения Лондона и ЕС в ближайшие годы, подчёркивается в статье. Германия и Польша расположены на южной стороне Балтийского моря, что важно со стратегической точки зрения — однако двустороннее сотрудничество Швеции с этими двумя странами не столь обширно, отмечает автор. Тем не менее за последние четыре года Швеция подписала соглашения о расширении участия в военных учениях как с немцами, так и с поляками. Кроме того, Германия стала близким партнёром шведов по военному снабжению.



В свою очередь, Эстония, Латвия и Литва продолжают углублять сотрудничество со шведами в военной сфере, а также активно участвуют в совместных военных учениях, пишет Forsvarets Forum: «Швеция заинтересована в том, чтобы развивать сотрудничество с Финляндией и Прибалтикой в связи с гибридной угрозой». Оборонная комиссия также отмечает в своём докладе, что для политики безопасности важно, чтобы Швеция поддерживала и развивала сотрудничество со всеми тремя прибалтийскими странами. В частности, она особо подчёркивает важность военно-воздушных и военно-морских учений «на территории стран Балтии».



Вместе с тем шведы крайне заинтересованы в налаживании военного партнёрства с Соединёнными Штатами, говорится в статье. В течение нескольких десятилетий у Стокгольма сохранялись «двойственные» отношения с Вашингтоном. Однако Оборонная комиссия не сомневается в том, что теперь в интересах Швеции — «поддерживать и ещё больше углублять двусторонние отношения с Соединёнными Штатами», в том числе в области обороны.

В последние годы обе страны стремились развивать потенциал военного сотрудничества, уделяя особое внимание таким ключевым моментам, как совместные манёвры, обучение и подготовка, материально-техническое обеспечение, исследования и совместная международная работа: «В области военного оборудования и технологий наше сотрудничество очень обширно и имеет большое значение для материально-технического обеспечения», — говорится в докладе.



И хотя США отказываются предоставлять двусторонние гарантии защиты европейским странам, не являющимся членами НАТО, в то же время Оборонная комиссия Швеции подчёркивает, что обе страны «заинтересованы» в том, чтобы подготовиться к возможному сотрудничеству «в случае кризисной ситуации». В этой связи США и Швеция уделяют особое внимание «функциональной совместимости», то есть планируют разработать единые стандарты и технологии, благодаря которым проще будет действовать сообща в случае «экстренного военного кризиса», поясняет автор.



Кроме того, Швеция ищет способы «обеспечить свою безопасность по всему западному миру», отмечается в статье: «Она организует политические беседы, обучает персонал и проводит учения вместе с НАТО». При этом центральную роль для развития подобного сотрудничества (а тем самым — и для обеспечения военной безопасности) с НАТО, ЕС, ООН и ОБСЕ должна играть инициатива под аббревиатурой PARP, или Процесс планирования и анализа по программе «Партнёрство ради мира», подчёркивает шведская Оборонная комиссия.

Стоит обратить внимание, что с этим согласны почти все партии шведского парламента, пишет Forsvarets Forum. Левая партия не хочет расширять сотрудничество с НАТО и США, однако Швеция продолжает активно искать «пути к политической безопасности». И хотя официально она продолжает сохранять «внеблоковый статус», однако подходящих друзей для этих целей у неё предостаточно, заключает автор.