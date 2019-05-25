Forsvarets Forum: шведы так боятся России, что ищут защиты у друзей из НАТО
Когда на прошлой неделе Шведская оборонная комиссия представила свой доклад «Оборонный потенциал», посвящённый формированию военной обороны страны на период с 2021-го по 2025 год, то особое внимание к себе привлёк «политический раскол»: впервые эта комиссия, в состав которой входят важнейшие политики всех партий парламента страны, не смогла подписать межблоковое соглашение, сообщает Forsvarets Forum.
Четыре из восьми партий не стали его подписывать, поскольку правительство во главе с социал-демократами отказалось принять обязательства увеличить отчисления на оборону до 1,5% от ВВП в 2025 году, посчитав, что это слишком крупная сумма. И гораздо меньше внимания было уделено тому, что по поводу почти всех формулировок этого 355-страничного доклада шведские партии пришли к единому мнению. Практически все очень сильно «боятся России» и считают необходимым сформировать масштабный военный альянс, включающий более десятка западных стран, говорится в статье.
Оборонная комиссия указывает в своём докладе на ряд недостатков сегодняшней шведской обороны и «не исключает» вооружённого нападения на Швецию, поэтому, помимо укрепления собственной обороны, планирует расширять военное сотрудничество с другими странами. Комиссия также полагает, что военный потенциал России «в абсолютном выражении» в ближайшее десятилетие будет расти — однако на Западе, по мнению шведских экспертов, до сих пор не отреагировали на российский прогресс в этой сфере соответствующим увеличением военного потенциала, поясняет Forsvarets Forum.
«Швеция так сильно боится России, что хочет углубить военное сотрудничество с десятком стран, в том числе и с Норвегией», — говорится в статье. В качестве важнейшей платформы внешней политики и политики безопасности Швеции, согласно докладу, должен выступать Евросоюз. Но в то же время Швеции рекомендуется укреплять военное партнёрство с НАТО, а также двустороннее сотрудничество в области обороны с рядом отдельных стран.
Как отмечается в докладе, ситуация в сфере политики безопасности и военно-стратегическая обстановка в последнее время «ухудшились» как для Швеции, так и для ближайших к ней стран, в том числе «в результате политического развития в России и роста российского военного потенциала». В документе упоминаются также «действия России в Грузии в 2008 году, на Украине с 2014 года и в Сирии после 2015 года», пишет Forsvarets Forum. Шведы считают, что это свидетельствует о «стремлении России использовать военные средства для достижения своих политических целей как в Европе, так и за её пределами».
«Сильный страх перед Россией» толкает Швецию к укреплению военного сотрудничества с другими странами, и особенно с Финляндией, которая традиционно занимает «особое положение», отмечается в статье. Финско-шведское военное сотрудничество охватывает все подразделения и сферы, где две страны могут вести совместную работу, включая логистику и материально-техническое снабжение.
Сейчас Оборонная комиссия посчитала, что пришла пора сделать следующий шаг: обе страны должны в мирное время «составлять план и отрабатывать действия на случай войны», поясняют авторы. «Поэтому Оборонная комиссия считает, что после создания расширенной армейской организации должна быть подготовлена бригада с ресурсами подкрепления, которая сможет действовать в Финляндии в случае кризиса, военной опасности или войны», — говорится в докладе.
«А ещё шведы скрестили пальцы в надежде, что хотя бы их лучший друг Финляндия купит их истребители JAS Gripen, от которых Норвегия и Дания отказались ещё десять лет назад», — сообщает Forsvarets Forum. Такая сделка принесёт Швеции не только прибыль в десятки миллиардов крон, но и обеспечит много новых возможностей, например, в сфере подготовки лётчиков. Однако важнее всего, что реализация этой сделки также скажется на «планировании интегрированных совместных действий в случае войны», говорится в статье.
Кроме того, Швеция также углубила за последние годы военное сотрудничество с Норвегией. При этом шведы стремятся укреплять взаимодействие как с армией, так и с ополчением Норвегии, и с частями ПВО. Поддержание связи с соседней Норвегией имеет «крайне важное значение для способности Швеции противостоять нападению», и не только: сотрудничество с Норвегией — необходимое условие, чтобы получить помощь от третьей стороны, поясняет автор.
В то время как Дания — это «не слишком активная сила» в области скандинавского военного сотрудничества. И хотя у неё ведётся двусторонняя работа со Швецией в сфере флота и военно-воздушных сил, однако Оборонная комиссия считает, что обе страны должны делать вместе гораздо больше, и критикует недостаточную «боеготовность» в тех районах, где две страны расположены ближе всего друг к другу.
При этом единственные европейские партнёры, которые в относительно короткие сроки могут помочь Швеции значительными силами, — это Великобритания и Франция. Шведы сотрудничают с французами в рамках международных операций и в сфере разработки оборонной техники и боеприпасов. Стокгольм также высоко ценит деятельность Франции как члена НАТО в странах Балтии. В то время как с британцами они работают над созданием совместных «экспедиционных сил высокой мобильности».
Для шведов очень важно в этом участвовать, вне зависимости от того, как будут складываться отношения Лондона и ЕС в ближайшие годы, подчёркивается в статье. Германия и Польша расположены на южной стороне Балтийского моря, что важно со стратегической точки зрения — однако двустороннее сотрудничество Швеции с этими двумя странами не столь обширно, отмечает автор. Тем не менее за последние четыре года Швеция подписала соглашения о расширении участия в военных учениях как с немцами, так и с поляками. Кроме того, Германия стала близким партнёром шведов по военному снабжению.
В свою очередь, Эстония, Латвия и Литва продолжают углублять сотрудничество со шведами в военной сфере, а также активно участвуют в совместных военных учениях, пишет Forsvarets Forum: «Швеция заинтересована в том, чтобы развивать сотрудничество с Финляндией и Прибалтикой в связи с гибридной угрозой». Оборонная комиссия также отмечает в своём докладе, что для политики безопасности важно, чтобы Швеция поддерживала и развивала сотрудничество со всеми тремя прибалтийскими странами. В частности, она особо подчёркивает важность военно-воздушных и военно-морских учений «на территории стран Балтии».
Вместе с тем шведы крайне заинтересованы в налаживании военного партнёрства с Соединёнными Штатами, говорится в статье. В течение нескольких десятилетий у Стокгольма сохранялись «двойственные» отношения с Вашингтоном. Однако Оборонная комиссия не сомневается в том, что теперь в интересах Швеции — «поддерживать и ещё больше углублять двусторонние отношения с Соединёнными Штатами», в том числе в области обороны.
В последние годы обе страны стремились развивать потенциал военного сотрудничества, уделяя особое внимание таким ключевым моментам, как совместные манёвры, обучение и подготовка, материально-техническое обеспечение, исследования и совместная международная работа: «В области военного оборудования и технологий наше сотрудничество очень обширно и имеет большое значение для материально-технического обеспечения», — говорится в докладе.
И хотя США отказываются предоставлять двусторонние гарантии защиты европейским странам, не являющимся членами НАТО, в то же время Оборонная комиссия Швеции подчёркивает, что обе страны «заинтересованы» в том, чтобы подготовиться к возможному сотрудничеству «в случае кризисной ситуации». В этой связи США и Швеция уделяют особое внимание «функциональной совместимости», то есть планируют разработать единые стандарты и технологии, благодаря которым проще будет действовать сообща в случае «экстренного военного кризиса», поясняет автор.
Кроме того, Швеция ищет способы «обеспечить свою безопасность по всему западному миру», отмечается в статье: «Она организует политические беседы, обучает персонал и проводит учения вместе с НАТО». При этом центральную роль для развития подобного сотрудничества (а тем самым — и для обеспечения военной безопасности) с НАТО, ЕС, ООН и ОБСЕ должна играть инициатива под аббревиатурой PARP, или Процесс планирования и анализа по программе «Партнёрство ради мира», подчёркивает шведская Оборонная комиссия.
Стоит обратить внимание, что с этим согласны почти все партии шведского парламента, пишет Forsvarets Forum. Левая партия не хочет расширять сотрудничество с НАТО и США, однако Швеция продолжает активно искать «пути к политической безопасности». И хотя официально она продолжает сохранять «внеблоковый статус», однако подходящих друзей для этих целей у неё предостаточно, заключает автор.
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