SVT: Швеция запретит ловлю трески на Балтике — её осталось слишком мало

Ситуация для трески в восточной части Балтийского моря становится критической, поэтому шведское правительство выступило за запрет её вылова сроком почти на два года, пишет SVT. Кроме того, как отмечает канал, шведские власти также предложили запретить промысел кильки и сельди — одного из основных источников питания трески.

Ситуация для балтийской трески становится критической, пишет SVT со ссылкой на данные Международного совета по исследованию морей. В этом контексте правительство Швеции собирается остановить вылов рыбы в этом регионе.



По предложению шведских властей промысел трески в восточной части Балтийского моря должен быть запрещён до конца года, а также на протяжении последующих после него 12 месяцев. Кроме того, Швеция собирается поставить этот вопрос на региональном рыболовном форуме Baltfish, на котором страны Балтийского моря соберутся, чтобы обсудить будущее трески.



«Ситуация критическая и требует действий. Швеция следует научным рекомендациям и призывает поступать так же своих соседей. Мы хотим остановить вылов трески уже в этом году и разрабатываем меры по защите доступа трески к корму», — заявила министр по делам климата и окружающей среды Швеции Исабелла Лёвин.



Кроме того, шведское правительство хочет запретить ловлю кильки и сельди в тех местах, где треска может питаться этими видами рыбы. При этом власти собираются разрешить охоту по лицензии на горбоносых тюленей, так как те могут быть переносчиками паразитов, вредных для трески.