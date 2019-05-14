Euronews: мусор залёг на дно — его нашли даже в самой глубокой точке планеты

Пластиковый мусор обнаружили в самой глубокой точке нашей планеты — на дне Бездны Челленджера внутри Марианской впадины, куда погрузился американский исследователь Виктор Весково c новым мировым рекордом. Для этого использовалась специально созданная подводная лодка, выдерживающая огромное давление, передаёт Euronews.
Четыре новых вида ракообразных, розовую улитку, а также полиэтиленовый пакет и обёртки от конфет обнаружил американский исследователь Виктор Весково. Вместе со своей командой он совершил рекордное погружение почти на 11 километров ко дну Бездны Челленджера в Марианской впадине, где находится самая глубокая точка нашей планеты.
Кроме научных открытий, экспедиция подтвердила: отходы жизнедеятельности человека достигли самых отдалённых уголков Земли.
ВИКТОР ВЕСКОВО, исследователь: Не могу сказать, что я очень удивился — хотя было очень обидно видеть очевидное загрязнение человеком самой глубокой точки в океане. Ведь когда я только добрался до дна, оно казалось совсем нетронутым, почти как лунный пейзаж, и я видел, что там есть жизнь. Но когда я стал исследовать дно, описывая круги, я увидел эти предметы искусственной материи. И я не сразу понял, был ли это металл или пластик.
Виктор Весково — бывший военный подводник, а ныне инвестор и исследователь. Четыре часа потребовалось ему, чтобы спуститься в Бездну Челленджера, на 15 метров превысив рекорд, державшийся с 1960 года. Для этого использовалась специально созданная подводная лодка, выдерживающая огромное давление.
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