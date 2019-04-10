Sun: в Сочи из пластиковых стаканчиков ЧМ-2018 построили футбольное поле

В Сочи появился стадион, полностью построенный из 50 тыс. пивных стаканчиков, которые футбольные болельщики использовали во время чемпионата мира 2018 года, сообщает The Sun. Акция призвана привлечь внимания к наследию ЧМ-2018 и вопросам переработки пластикового мусора.
В российском Сочи появилось футбольное поле, полностью сделанное из переработанных пластиковых стаканчиков, собранных во время прошлогоднего чемпионата мира по футболу, пишет The Sun.
Так, один из спонсоров чемпионата компания Budweiser собрала на стадионах и фан-зонах более 50 тыс. пивных стаканчиков, то есть около 2,5 млн тонн пластикового мусора, который после переработки и пошёл на строительство стадиона.
По словам директора по маркетингу фирмы Константина Тамирова там надеются, что Budweiser ReCup Arena будет напоминать миллионам людей в России и во всём мире о ЧМ-2018, а кому-то поможет начать собственную футбольную карьеру.
Отмечается, что акция стала частью программы, целью которой является эффективное использование и преумножение наследия ЧМ-2018. Кроме того, стадион призван привлечь внимание к вопросам экологии и переработки пластикового мусора.
The Sun напоминает, что всего во время проведения турнира футбольным болельщикам было выдано около 3,2 млн стаканчиков. При этом множество из фанатов увезли их с собой на родину в качестве сувенира.
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