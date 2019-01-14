Blick: Швейцария «потеряла» в России десятки своих болельщиков

Десятки швейцарских болельщиков, приехавших в Россию на ЧМ-2018, так до сих пор и не покинули страну, хотя срок виз истёк ещё 1 января, сообщает Blick. Может быть, они влюбились в русские красоты, утонули в потоках водки или затерялись в Сибири, гадает издание. В любом случае теперь им грозят денежные штрафы и проблемы при выезде из страны, а также будущих приездах.
Летом 2018 года Россия как страна-организатор Чемпионата мира по футболу смягчила визовый режим для посетителей страны, пишет Blick. Тысячи швейцарцев воспользовались этой уникальной возможностью. Причём некоторым из них в России понравилось так сильно, что они решили задержаться на подольше.
По имеющимся данным, 25 декабря в России — ещё на законных основаниях — находились 81 швейцарец. Но 1 января срок виз истёк, а из страны выехали не все, причём точное число «нелегалов» установить пока не удалось. Также не удалось установить личности нарушителей, ведь так называемые FAN ID, то есть паспорта болельщиков, которые одновременно служили и визами, выдавались не через посольство.
«Может быть, они влюбились в русские красоты, утонули в потоках водки или затерялись в Сибири? О причинах можно только гадать, — пишет издание. — Одна из версий: возможно, речь идёт о швейцарцах с русскими корнями, которые решили подольше насладиться визитом на старую родину». Проблема в том, что им грозят денежные штрафы, а также проблемы при выезде из страны и будущих приездах, подчёркивает издание.
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