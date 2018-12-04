112: УЕФА запретил проводить матчи в регионах Украины, где введено военное положение

Союз европейских футбольных ассоциаций запретил проводить матчи в регионах Украины, где введено военное положение. Как передаёт «112 Украина», данное решение распространяется на ближайшую игру «Шахтёра» против «Лиона», которую придётся перенести из Харькова в другой город.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил вето на проведение матчей в регионах с военным положением. Как передаёт «112 Украина», УЕФА не только запретил проводить матчи под своей эгидой на территории тех городов Украины, где введено военное положение, но и запретил играть в городах, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение.

Данное решение распространяется и на ближайший матч «Шахтёра» против «Лиона» в рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, который должен состояться 12 декабря. Игру придётся перенести из Харькова в другой город.

Также существует вероятность, что заключительный еврокубковый матч года на домашнем поле не сможет провести и киевское «Динамо». 13 декабря столичная команда в 6-м туре группового этапа Лиги Европы должна сыграть против чешского клуба Яблонец.

Как напоминает портал, из-за введения военного положения полтавская Ворскла, принимавшая лондонский Арсенал в матче 5-го тура Лиги Европы, была вынуждена играть не в Полтаве, а в Киеве. Встреча состоялась при пустых трибунах и завершилась разгромом полтавчан..