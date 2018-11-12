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Прекрасные стадионы и больше внимания: Черчесов рассказал Bild, как ЧМ-2018 изменил Россию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Футбольное мировое первенство в Российской Федерации изменило «в первую очередь сам футбол в стране», заявил в интервью Bild главный тренер сборной России Станислав Черчесов. «Сегодня к нам приковано ещё больше внимания, у нас прекрасные стадионы, и всё больше людей ходят на матчи», — отметил наставник российской команды.
Прекрасные стадионы и больше внимания: Черчесов рассказал Bild, как ЧМ-2018 изменил Россию
Reuters

Футбольное мировое первенство в Российской Федерации изменило «в первую очередь сам футбол в стране», заявил в интервью немецкому таблоиду Bild главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Сегодня к нам приковано ещё больше внимания, у нас прекрасные стадионы, и всё больше людей ходит на футбольные матчи, — отметил наставник российской команды. — Кроме того, мы улучшили инфраструктуру».

В интервью Bild Станислав Черчесов также опроверг утверждения тех, кто считает, что он и игроки сборной России по футболу держат дистанцию в отношениях с российскими футбольными болельщиками.

«Во время чемпионата мира мы провели две отрытые тренировки. Временами фанатов и СМИ надо баловать сладким. Это, однако, нельзя превращать в цирк, поскольку в конечном счёте важен результат. Чтобы этого добиться, готовиться необходимо в спокойной обстановке», — пояснил главный тренер сборной России по футболу.

Когда же журналист немецкого таблоида попросил Черчесова сказать пару слов о Владимире Путине, вокруг которого в Германии постоянно разгораются споры, наставник российской команды предположил, что многие в ФРГ попросту «ревнуют».

«Он наш лидер и делает своё дело превосходно. Во время мирового первенства он встретился с нашими игроками, и мы иногда с ним созванивались. После турнира он пригласил нас в Кремль. Он — сильная личность. Возможно, многие в Германии элементарно ревнуют, что у нас он есть, а у них — нет», — поделился своей версией Станислав Черчесов.

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источник
Bild Германия Европа
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Владимир Путин Германия Россия Станислав Черчесов футбол чемпионат мира
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