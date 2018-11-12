Прекрасные стадионы и больше внимания: Черчесов рассказал Bild, как ЧМ-2018 изменил Россию

Футбольное мировое первенство в Российской Федерации изменило «в первую очередь сам футбол в стране», заявил в интервью Bild главный тренер сборной России Станислав Черчесов. «Сегодня к нам приковано ещё больше внимания, у нас прекрасные стадионы, и всё больше людей ходят на матчи», — отметил наставник российской команды.
Футбольное мировое первенство в Российской Федерации изменило «в первую очередь сам футбол в стране», заявил в интервью немецкому таблоиду Bild главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
«Сегодня к нам приковано ещё больше внимания, у нас прекрасные стадионы, и всё больше людей ходит на футбольные матчи, — отметил наставник российской команды. — Кроме того, мы улучшили инфраструктуру».
В интервью Bild Станислав Черчесов также опроверг утверждения тех, кто считает, что он и игроки сборной России по футболу держат дистанцию в отношениях с российскими футбольными болельщиками.
«Во время чемпионата мира мы провели две отрытые тренировки. Временами фанатов и СМИ надо баловать сладким. Это, однако, нельзя превращать в цирк, поскольку в конечном счёте важен результат. Чтобы этого добиться, готовиться необходимо в спокойной обстановке», — пояснил главный тренер сборной России по футболу.
Когда же журналист немецкого таблоида попросил Черчесова сказать пару слов о Владимире Путине, вокруг которого в Германии постоянно разгораются споры, наставник российской команды предположил, что многие в ФРГ попросту «ревнуют».
«Он наш лидер и делает своё дело превосходно. Во время мирового первенства он встретился с нашими игроками, и мы иногда с ним созванивались. После турнира он пригласил нас в Кремль. Он — сильная личность. Возможно, многие в Германии элементарно ревнуют, что у нас он есть, а у них — нет», — поделился своей версией Станислав Черчесов.
Президент США Дональд Трамп в ходе телевизионного обращения к нации заявил, что пригласил лидеров американского конгресса в Белый дом в среду, 9 января, для урегулирования проблемы обеспечения безопасности на южной границе страны.
Северокорейская делегация провела секретные переговоры в Оттаве с канадской стороной в сентябре 2018 года на тему ядерной проблемы Корейского полуострова, сообщает телеканал CBC со ссылкой на информированный источник.
Президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении к нации вновь заявил о необходимости обеспечить безопасность на южной границе страны и призвал американских политиков принять все необходимые для этого меры.
В посольстве России в США рассказали о местонахождении арестованного американской стороной россиянина Дмитрия Макаренко, а также о работе, которую ведут дипломаты для оказания необходимой помощи соотечественнику.
Официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко в беседе с изданием «Коммерсантъ» опроверг сообщения СМИ о вероятном выходе госкорпорации из переговоров с NASA по созданию окололунной станции The Gateway.
Представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Александр Шульгин в интервью газете «Известия» прокомментировал мнение своего американского коллеги Пита Хукстра о проекте «Северный поток — 2».
Представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Александр Шульгин в беседе с газетой «Известия» выразил надежду на то, что Москва в скором времени получит достоверную информацию о состоянии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Александр Шульгин в беседе с газетой «Известия» рассказал, к чему, по его мнению, может привести возможное действие расширенного мандата организации в Сирии.
Сотрудники правоохранительных органов британской столицы арестовали мужчину, который, как предполагается, пытался незаконно проникнуть в здание парламента страны, сообщает The Sun со ссылкой на заявление полиции.
Член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что Украина подала жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека из-за задержанных моряков.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил введение российским лидером Владимиром Путиным в эксплуатацию терминала по приёму природного газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.