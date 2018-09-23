El Periódico: в России ломают головы, пытаясь найти применение стадионам ЧМ-2018

После того как футбольные болельщики со всего мира разъехались по домам, Россия столкнулась с необходимостью поиска применения постепенно приходящим в запустение стадионам, построенным к ЧМ-2018, пишет El Periódico. Отмечается, что большинство стадионов не способны приносить выручку сопоставимую с расходами на их содержание.

Уже через семь дней после финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе «Калининград», принявшем в своих стенах четыре групповых матча ЧМ, местная команда «Балтика» принимала футбольный клуб «Тамбов». При этом, несмотря на отличную летнюю погоду, стадион, вмещающий до 35 тыс. человек, не был заполнен и на треть, пишет El Periódico.

Испанское издание отмечает, что калининградский стадион регулярно принимает не более 5-10 тыс. зрителей, которые приходят посмотреть на игры местной команды в Первенстве Футбольной национальной лиги, второго по силе дивизиона профессионального футбола России.

А уже в августе появилась плохая для репутации созданной к ЧМ инфраструктуры новость об отключении электроэнергии на стадионе «Самара Арена» за долги в более чем 9 млн. руб.

Ещё не так давно бурно праздновавшие успех проведения ЧМ-2018 российские власти, сейчас ломают голову, пытаясь найти применение многомиллионной спортивной инфраструктуре.

При этом вместимость построенных стадионов во много раз превосходит количество зрителей, которые они привлекают после того, как футбольные болельщики со всего мира разъехались по домам.

Цифры говорят сами за себя. Из 12 стадионов, подготовленных к ЧМ, лишь шесть принимают на своём поле матчи команд высшего дивизиона системы футбольных лиг России. В остальных случаях стадионы являются домашними для клубов, поболеть за которые едва ли приходят несколько тысяч человек. В отдельных случаях, как например, в случае со стадионом «Фишт» в Сочи, в городе даже не было собственной футбольной команды. Это подтолкнуло российского миллионера, владельца питерского футбольного клуба «Динамо» Бориса Ротенберга изменить название своей команды на «Сочи» и перевезти её на базу стадиона «Фишт».

«За исключением стадионов в Москве, Санкт-Петербурге и, возможно, Екатеринбурге, остальные спортивные сооружения будут вынуждены получать дотации федерального правительства; местные бюджеты не способны обеспечивать их обслуживание», — заявила в интервью El Periódico специалист в области социально-экономического развития регионов России Наталья Зубаревич.

Зубаревич предполагает, что в долгосрочной перспективе ряд стадионов и вовсе окажутся «заброшены».

Согласно правительственным данным, содержание каждого стадиона обойдётся России в 342 млн руб. ежегодно. Это составляет примерно 5% от всего бюджета одного из городов, принимавших у себя ЧМ-2018, Саранска.

В Самаре местные власти нашли выход в сооружении на футбольном стадионе, вместимостью до 45 тыс. человек, огромного спортивного комплекса с площадками для пляжного волейбола и танцев, помимо поля для матчей местного клуба «Крылья Советов». Тем не менее, едва ли стоимость входных билетов сможет обеспечить покрытие расходов на содержание подобного масштабного сооружения, полагает испанская газета.

«Когда проектировался новый самарский стадион, планировалось включить в комплекс много опций с целью достижения коммерческого эффекта использования арены, — скаазл временный исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, — Сейчас мы до конца не понимаем, как в итоге будет эксплуатироваться «Самара Арена».

Однако президент России Владимир Путин предупредил о необходимости разумного подхода к использованию стадионов.

«Вы упомянули про выставочные функции, концертную деятельность, туризм, коммерческую аренду — всё правильно, стадион должен быть загружен. Но в идеале нужно стремиться к тому, чтобы у стадиона была команда, а у команды — стадион; вот к чему надо стремиться, иначе всё это закончится рынком», — приводит El Periódico слова Путина.