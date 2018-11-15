Bild: футболист сборной России Нойштедтер рассказал, что в нём от немца, а что — от русского

В интервью немецкому изданию Bild игрок российской футбольной сборной Роман Нойштедтер рассказал, что комфортно ощущает себя одновременно и немцем и русским. Футболист отметил, что российско-немецкие разногласия не влияют на атмосферу в команде, а также опроверг слухи о применении допинга в российской сборной во время ЧМ.

В преддверии товарищеской игры между сборными России и Германии по футболу, которая пройдёт в четверг в Лейпциге, Bild взял интервью у защитника российской национальной команды Романа Нойштедтера.

Нойштедтер признал, что предстоящая игра будет для него очень эмоциональной, поскольку он долго играл и жил в Германии, лично знаком со многими игроками немецкой сборной и с тренером Йоахимом Лёвом. По его словам, он идентифицирует себя с обеими странами. Поэтому, смена гражданства не далась ему сложно, поскольку он никогда не чувствовал себя «стопроцентным немцем» или же «стопроцентным русским». Футболист считает, что от немецкого менталитета ему передались пунктуальность и дисциплинированность, а от российского — любовь к семье и эмоциональность.

Журналист напомнил Нойштедтеру о скандале в немецком футболе, разразившемся после публикации фотографии игроков немецкой сборной Месута Озила и Илкая Гюндогана с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, и спросил его, сделал бы он совместное фото с президентом Путиным. Футболист ответил утвердительно, а также отказался комментировать, за кого бы он голосовал на российских выборах.

Кроме того, Нойштедтер поведал, что политические трения между Россией и Германией никак не отражаются на атмосфере в раздевалке. Партнёры по сборной не говорят с ним о политике, зато интересуются немецкой бундеслигой и футболом в целом. При этом, все общение проходит на русском: даже главный тренер Станислав Черчесов, владеющий немецким языком, всегда говорит с ним только по-русски.

Ещё одной темой интервью стал допинг: Нойштедтер отмёл все слухи, витавшие вокруг сборной России на чемпионате мира. Игрок напомнил, что в ходе ЧМ проводился жёсткий независимый допинг-контроль, который ни разу не выявил запрещённых препаратов у кого-либо из российской команды. Сборная России оказалась лучшей по пробегу среди всех участников мундиаля по другим причинам: хорошо спланированная подготовка и тот факт, что российское внутреннее первенство заканчивается раньше большинства ведущих европейских чемпионатов.