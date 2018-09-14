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L'essentiel: с Черышева сняли обвинения в допинге

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Российский футболист Денис Черышев опубликовал официальное письмо Испанского антидопингового агентства, в котором сказано, что специалисты по борьбе с допингом не обнаружили нарушений у спортсмена, пишет L'essentiel Online. Как напоминает издание, расследование было начато после того, как в прессе появились заявления о том, что Черышев принимал инъекции гормонов роста.
L'essentiel: с Черышева сняли обвинения в допинге
Reuters

Расследование в отношении футболиста Дениса Черышева по обвинению в употреблении допинга показало, что российский спортсмен невиновен, сообщает L'essentiel Online. Текст резолюции Испанского антидопингового агентства Черышев разместил на своей странице в Twitter.

«В связи с появлением в прессе сообщений о возможном употреблении запрещённых веществ в период вашего выступления за футбольный клуб «Вильярреал» совместно со Всемирным антидопинговым агентством было проведено расследование, которое не обнаружило признаков противоправных действий», — говорится в документе.

В Испанском антидопинговом агентстве подлинность письма подтвердили. Само расследование было начато после того, как ещё в июне 2017 года отец спортсмена Дмитрий Черышев заявил в прессе, что его сын получал инъекции гормонов роста, когда играл за «Вильярреал».

За приём гормонов роста без медицинского разрешения спортсмену может грозить до четырёх лет дисквалификации. Отец футболиста позже утверждал, что журналисты исказили его слова.

Денис Черышев стал открытием российской сборной во время чемпионата мира 2018 года, в котором он забил четыре гола, отмечает L'essentiel Online. В этом сезоне он играет за «Валенсию».

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L'essentiel Online Франция Европа
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