Daily Mail: российских футболистов обвинили в использовании... нашатыря

Сборную России по футболу обвинили в том, что на мундиале перед исторической победой над Испанией и поражением от Хорватии российские футболисты дышали нашатырным спиртом, сообщает Daily Mail. С этими обвинениями выступило немецкое издание Bild.

Врач российской команды Эдуард Безуглов подтвердил эту информацию, заявив: «Это обычный нашатырный спирт, которым смачивают ватку. И вдыхают. Это делают тысячи спортсменов, чтобы взбодриться. Используется это уже десятки лет».

Российских игроков, как пишет издание, «поймали» на том, что они нюхали пропитанные нашатырём ватки перед матчами против Испании и Хорватии. Это вещество облегчает спортсменам дыхание и способствует лучшему кровообращению, однако его использование не запрещено антидопинговыми правилами ФИФА. В России его вообще можно купить без рецепта.

Безуглов отметил: «Это средство есть не только в спорте, но и на обычной работе у людей — когда кто-то теряет сознание, чувствует слабость, — чтобы прийти в тонус. Просто за счёт резкого запаха. Можно сходить в аптеку, купить ватку и нашатырный спирт. Ничего общего с допингом это не имеет».

Между тем другое немецкое издание Suddeutsche Zeitung отметило, что применение нашатыря в российской команде такое же обычное дело, как «использование шампуня в душе», пишет Daily Mail.