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Daily Mail: российских футболистов обвинили в использовании... нашатыря

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Немецкие издания обвинили сборную России в том, что её футболисты перед матчами с Испанией и Хорватией дышали нашатырным спиртом, пишет Daily Mail. Врач российской команды подтвердил эту информацию, отметив, что это вещество не является допингом. Британское издание также указывает на то, что антидопинговые правила ФИФА не запрещают применение этого препарата.
Daily Mail: российских футболистов обвинили в использовании... нашатыря
Reuters
Сборную России по футболу обвинили в том, что на мундиале перед исторической победой над Испанией и поражением от Хорватии российские футболисты дышали нашатырным спиртом, сообщает Daily Mail. С этими обвинениями выступило немецкое издание Bild.
 
Врач российской команды Эдуард Безуглов подтвердил эту информацию, заявив: «Это обычный нашатырный спирт, которым смачивают ватку. И вдыхают. Это делают тысячи спортсменов, чтобы взбодриться. Используется это уже десятки лет».
 
Российских игроков, как пишет издание, «поймали» на том, что они нюхали пропитанные нашатырём ватки перед матчами против Испании и Хорватии. Это вещество облегчает спортсменам дыхание и способствует лучшему кровообращению, однако его использование не запрещено антидопинговыми правилами ФИФА. В России его вообще можно купить без рецепта.
 
Безуглов отметил: «Это средство есть не только в спорте, но и на обычной работе у людей — когда кто-то теряет сознание, чувствует слабость, — чтобы прийти в тонус. Просто за счёт резкого запаха. Можно сходить в аптеку, купить ватку и нашатырный спирт. Ничего общего с допингом это не имеет».
 
Между тем другое немецкое издание Suddeutsche Zeitung отметило, что применение нашатыря в российской команде такое же обычное дело, как «использование шампуня в душе», пишет Daily Mail.
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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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