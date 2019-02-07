Ouest-France: Россия смогла избежать появления «белых слонов» после мундиаля

Часто после крупных международных соревнований в странах-хозяйках появляются так называемые белые слоны — объекты, которым сложно найти применение, но на эксплуатацию которых уходят большие средства. Однако, как пишет Ouest-France, России удалось избежать этой участи: после чемпионата мира посещаемость её футбольных матчей сильно выросла.

Россия смогла избежать ловушки в виде того, что наступает после проведения крупного мероприятия, пишет Ouest-France. Речь идёт о стадионах, которые построили к чемпионату мира по футболу. По словам автора статьи, эти здания сейчас «обрели вторую молодость, и частота посещений превосходит все ожидания». При этом, по его словам, олимпийские объекты в Сочи, наоборот, оказались в запустении.

Многие считали, что эффект от чемпионата мира долго не продлится. Но теперь, продолжает автор, приходится смириться с реальностью: вот прошло полгода, а число посетителей на этих стадионах невиданное. Так, в Волгограде в среднем на матчи приходит по 22 тыс. человек, в Нижнем Новгороде — чуть меньше 20 тыс., почти 15 тыс. — в Саранске.

Если говорить про российскую премьер-лигу, у «Зенита» после открытия «Газпром-Арены» в среднем стало по 50 тыс. зрителей на матчах. И в этом плане он догоняет самый популярный клуб страны — «Спартак-Москва».

В среднем посещаемость матчей выросла на 30% по сравнению с прошлым сезоном. По словам автора статьи, российские СМИ любят показывать современные стадионы на контрасте с советскими трибунами, открытыми всем ветрам. Из-за таких кадров, по его словам, все практически забыли о грустном российском чемпионате, бедном на голы и успехи.

Также автор статьи приводит пример Нижнего Новгорода, в котором при миллионе жителей в конце августа футбольный матч собрал рекордные 31 тыс. болельщиков. Как отмечают местные журналисты, люди хотят проводить время на стадионе, тем более он находится недалеко от центра, а цены на билеты очень невысоки — от 200 до 400 руб.

Избежать участи «белых слонов», то есть пустых стадионов после крупных соревнований — в этом состояла главная задача России после мундиаля. Поэтому власти обеспечили, чтобы новые и отремонтированные стадионы получили клубы высокого уровня. Так, например, и клуб Нижнего Новгорода спасли от банкротства: губернатор пообещал, что снизит налоги для тех предприятий, что поддержат клуб.

А чтобы заполнить сочинский «Фишт» из Санкт-Петербурга с холодных берегов Балтики в субтропики перевезли «Динамо». Однако народную любовь завоевать непросто, поэтому пока что аудитория на его матчах редко превышает отметку в 2 тыс. зрителей при 47 тыс. посадочных мест «Фишта».

Впрочем, одна проблема — заполнить стадион, а другая — платить за его содержание, напоминает автор статьи. Изначально идея состояла в том, чтобы перевести стадионы во владение регионов, а затем приватизировать, если захочет клуб. Но большинство регионов всеми силами противятся и пытаются отдалить тот момент, когда им придётся взять на себя эксплуатацию стадионов, которую оценивают в сумму от €2,6 млн до €3,9 млн в год для каждого стадиона. И эта цена будет расти. Так что хотя изначально планы были в том, чтобы передать стадионы регионам до конца 2018 года, эти сроки отложили до июня.

Для некоторых регионов, в которых нет клубов премьер-лиги, это головная боль, ведь стадионы строились в спешке и не всегда при этом думали о том, что будет после мундиаля, приводит автор статьи в Ouest-France свидетельства российских экспертов.