Вести: украинца, перешедшего в российский клуб, не вызвали в сборную

Украинец Ярослав Ракицкий, который в январе 2019 года перешёл в российский «Зенит», оказался вне состава национальной сборной. Как пишут «Вести», защитник, который провёл за сборную Украины 54 матча и забил четыре гола, не будет участвовать в матчах против Португалии и Люксембурга.
Игрок санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий впервые с 2011 года не вызван в сборную Украины, которая проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Португалии и Люксембурга. Как пишут «Вести», состав команды опубликован на официальном сайте Федерации футбола Украины.
Впервые в составе сборной Украины Ракицкий вышел на поле в октябре 2009 года. С того времени защитник провёл за национальную команду 54 матча и забил четыре гола. Последний матч за сборную Ракицкий сыграл в Лиге наций 16 октября 2018 года против сборной Чехии.
Как напоминает издание, Ракицкий перешёл в «Зенит» в январе 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал с 2009 года.
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