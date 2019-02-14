112: украинские ультрас избили немецких болельщиков

В центре Киева на немецких футбольных болельщиков напали неизвестные в символике киевского «Динамо». Как передаёт «112 Украина», в результате нападения пострадали 5 человек, от госпитализации они отказались.
Нынешней ночью в центре Киева произошла массовая драка. Как передаёт «112 Украина», в результате пострадали 5 человек.
Несколько десятков немцев отдыхали в заведении на Крещатике. Около 22:30 туда подошли около 15 человек, которые, по словам свидетелей, были одеты в символику футбольного клуба «Динамо». Они напали на нескольких фанатов немецкой команды, после чего случилась массовая потасовка.
Большинство гостей покинули паб и побежали на помощь. В результате драки пострадали по меньшей мере 5 человек, на место выехали две кареты скорой помощи, однако от госпитализации потерпевшие отказались.
Как пишет портал, немцы, вероятно, направлялись в Харьков на матч Лиги Европы УЕФА, на котором встретятся «Шахтёр» и «Айнтрахт Франкфурт».
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