Gazeta Prawna: Россия хочет превратить Балтийское море в собственное озеро

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CNN: пора принимать меры — иначе взрыв «долговой бомбы» США зацепит весь мир CNN
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Österreich: «путинская железная дорога» обзавелась одним из лучших экспертов Европы Österreich
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Guardian: «Входите, 007» — Джеймс Бонд передаст свой титул темнокожей красавице Guardian
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В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
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Мальдини назвал Модрича идеальным игроком для «Милана»
Легенда итальянского «Милана» Паоло Мальдини хотел бы видеть в команде хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича.
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Путин сообщил, что саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Петербурге
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером заявил, что саммиты БРИКС и ШОС в рамках председательства России в организациях пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске.
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В Иране представили доказательства того, что США не сбивали беспилотник
Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил видеозапись, сделанную с иранского беспилотника, якобы сбитого США в районе Ормузского пролива.
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СМИ: Капитан «Реала» Рамос заплатит штраф за вырубку деревьев
Футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос оштрафован на €250 тыс. за вырубку деревьев в Мадриде.
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Власти прокомментировали ситуацию со строительством КПО в Ликино-Дулёве
Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин в эфире телеканала «360» рассказал о том, когда примут решение о строительстве комплекса по переработке отходов (КПО) в Ликино-Дулёве.
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«Сочи» заявил вратаря Джанаева
Новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Сочи» внёс в заявку бывшего вратаря сборной России Сослана Джанаева, который накануне подписал контракт с клубом.
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Путин заявил, что серьёзно ограничивать цены на моторное топливо опасно
Президент России Владимир Путин полагает, что серьёзно ограничивать рост цен на моторное топливо неправильно. Он заявил об этом во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
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В Лондоне планируют создать условия для работы сотовой связи в метро к 2020 году
Представители транспортного управления Лондона, а также мэр города Садик Хан сообщили, что пассажиры метро британской столицы смогут пользоваться мобильной связью с середины 2020 года.
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ЦСКА подписал греческого баскетболиста Куфоса
Московский ЦСКА заключил контракт с экс-игроком ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Костой Куфосом.
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Лукашенко надеется на углубление политического диалога Белоруссии и ЕС
Белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении Урсуле фон дер Ляйен по случаю избрания на должность главы Европейской комиссии (ЕК) выразил надежду на углубление политического диалога Минска с ЕС.
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Трамп вновь заявил, что США сбили БПЛА Ирана
Американский лидер Дональд Трамп вновь подтвердил, что военнослужащие Соединённых Штатов сбили над Ормузским проливом именно иранский беспилотник (БПЛА).
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VAR будет использована в онлайн-режиме на матче «Динамо» — «Рубин»
Первым матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), на котором в онлайн-режиме будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR), станет поединок второго тура между московским «Динамо» и «Рубином».
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США внесли в санкционные списки по Венесуэле ещё четырёх человек
Соединённые Штаты расширили санкционные списки по Венесуэле, добавив в них ещё четверых граждан Боливарианской Республики. Об этом сообщается в соответствующем заявлении Минфина США.
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Александр Емельяненко анонсировал поединок с Кокляевым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что проведёт поединок с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым осенью 2019 года.
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Полиция Украины получила более 6000 сообщений о нарушениях на выборах
Полиция Украины получила более 6 тыс. обращений о нарушениях, связанных с внеочередными выборами в Верховную раду. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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В результате обвала стены на территории детсада во Львове погиб человек
На территории детского сада во Львове в ходе ремонтных работ обвалилась стена. Как передаёт телеканал «112 Украина», в результате ЧП погиб человек.
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Алафилипп выиграл 13-й этап «Тур де Франс»
Французский велогонщик Жулиан Алафилипп стал победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом, которая проходила на 13-м этапе многодневки «Тур де Франс».
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Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге
Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
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Аппарат Кузнецовой следит за ситуацией с девочкой, госпитализированной в Испании
Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой держит на контроле ситуацию с трёхлетней девочкой, госпитализированной в Испании после того, как, предположительно, она отравилась наркотиками.
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СМИ сообщили о задымлении в «Крокус Сити Холле»
Сотрудники МЧС России выехали к концертному комплексу «Крокус Сити Холл» в Красногорске после сообщений о задымлении в здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
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Александр Емельяненко сомневается, что Харитонов выйдет на бой с ним
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что готов драться с Сергеем Харитоновым как в ринге, так и за его пределами.
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Росгвардия: с начала года на Северном Кавказе ликвидировали 20 боевиков
В первом полугодии 2019 года объединённая группировка войск провела на Северном Кавказе более 1,4 тыс. специальных операций и мероприятий. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
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В США уверены, что сбили БПЛА Ирана над Ормузским проливом
Представитель пресс-службы Пентагона Ребекка Ребарич в беседе с РИА Новости заявила об уверенности ВС США в том, что американские военные сбили над Ормузским проливом беспилотный аппарат (БПЛА) Ирана.
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Экс-вратарь «Барселоны» Вальдес вернулся в команду в качестве тренера
Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес станет новым тренером юношеской команды клуба для игроков не старше 19 лет.
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ЦИК Абхазии зарегистрировала действующего лидера Хаджимбу кандидатом в президенты
Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия в беседе с РИА Новости сообщил, что ЦИК зарегистрировала действующего главу государства Рауля Хаджимбу кандидатом в президенты.
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Число отравившихся продуктами из автоматов в Москве достигло 75
Количество обратившихся за медицинской помощью в связи с отравлением продуктами из автоматов сети Healthy Food в Москве достигло 75. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.
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Вихлянцева уступила Корне в четвертьфинале турнира WTA в Лозанне
Россиянка Наталья Вихлянцева не сумела выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации в швейцарской Лозанне, проиграв француженке Ализе Корне.
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Смертин: второй сезон Головина в «Монако» будет намного лучше
Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин оценил перспективы футболиста Александра Головина перед началом его второго сезона в цветах клуба Лиги 1 «Монако».
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Борисова оценила критику в свой адрес из-за приезда в Киев
Телеведущая Дана Борисова в разговоре с RT прокомментировала негативные посты пользователей Instagram к опубликованному фото с майдана Незалежности в Киеве.
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В ОБСЕ призвали Украину освободить Вышинского
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир в очередной раз призвал украинские власти освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которому суд в Киеве продлил арест до 19 сентября.
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В Музее Есенина в Москве сообщили о присутствии призрака
Любовь Курьянова, пресс-секретарь столичного музея С.А. Есенина, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала о появлении на территории учреждения призрака.
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СМИ: «Атлетико» обратился в Ла Лигу для взыскания с «Барселоны» €80 млн за переход Гризманна
Мадридский «Атлетико» считает, что «Барселона» договорилась о переходе с французским нападающим команды Антуаном Гризманном, когда сумма его отступных составляла €200 млн.
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Во Франции зафиксировали самую высокую за всю историю страны температуру
Французские синоптики зафиксировали самую высокую температуру, когда-либо отмечавшуюся на территории страны. Об этом сообщает метеорологическая служба Meteo France.
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Чемпион НБА Кузмич выведен из комы
Сербский баскетболист «Црвены Звезды» Огнен Кузмич, попавший в автокатастрофу, был выведен из состояния искусственной комы.
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В США надеются на скорое решение ситуации вокруг Англо-американской школы
В Соединённых Штатах надеются, что ситуация вокруг Англо-американской школы в Москве будет решена до начала учебного года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Государственного департамента.
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Отменён товарищеский матч по регби между сборными России и Грузии
Федерация регби России (ФРР) объявила о том, что товарищеский матч между национальными командами России и Грузии отменён.
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Пранкер Лексус прокомментировал ситуацию с Вышинским
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, которому суд в Киеве продлил арест до 19 сентября.
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Премьер-министр Косова объявил об отставке
Премьер-министр непризнанной республики Косово Рамуш Харадинай заявил о своей отставке. В качестве одной из её причин он назвал «вызов в Гаагу для дачи показаний».
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Астронавт из Италии назвал отличительную особенность лучшего космонавта
Отправляющийся на Международную космическую станцию (МКС) итальянский астронавт Лука Пармитано считает лысину достоинством кандидата в космонавты.
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Сёмин доволен продлением контракта с Гилерме
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал продление контракта с основным вратарём команды Гилерме.
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США вводят новые санкции против официальных лиц Венесуэлы
Соединённые Штаты вводят новые санкции в отношении официальных лиц Венесуэлы, виновных в нарушении прав человека. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.
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СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России.
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Гилерме подписал новый контракт с «Локомотивом»
Вратарь сборной России и московского «Локомотива» Гилерме подписал с клубом новый контракт.
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Агент Фернандеша заявил об отсутствии диалога с «Локомотивом»
Представитель португальского футболиста Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза заявил, что московский «Локомотив» не делал его клиенту предложения о продлении контракта.
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Смертин поделился мнением относительно перспективы Дзюбы и Чалова в АПЛ
Бывший футболист «Челси» Алексей Смертин считает, что нападающие сборной России Артём Дзюба и Фёдор Чалов готовы к переезду в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
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В СЖР призвали к решению «казуса Вышинского»
Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в беседе с РИА Новости прокомментировал продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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Умер актёр из сериала «Государственная граница»
Народный артист БССР Август (Августин) Милованов, сыгравший в телесериале «Государственная граница», скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы.
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Юрист прокомментировал продление ареста Вышинскому
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение Подольского суда Киева продлить арест Кириллу Вышинскому до 19 сентября.
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Путин подписал указ об электронной визе в Петербурге и Ленинградской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что с 1 октября 2019 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области вводится режим электронной визы.