Gazeta Prawna: Россия хочет превратить Балтийское море в собственное озеро

При помощи газопроводов «Cеверный поток» и «Cеверный поток — 2» и незаметном участии разведывательных частей Балтийского флота Россия будет в состоянии контролировать ситуацию вдоль всего побережья стран НАТО, пишет Gazeta Prawna. Поэтому как Европе, так и США надо понять, что «Северный поток — 2» — это не бизнес-проект, а чистой воды военный проект, который превращает Балтику в место противостояния России с НАТО.

Под предлогом охраны стратегической морской инфраструктуры и создания зоны безопасности Россия шаг за шагом расширяет своё присутствие, которое может привести к укреплению сил в Калининградской области. Поэтому российские мегапроекты газопроводов в Европе, таких как «Северный поток — 2», не следует оценивать лишь в контексте бизнеса. Эти проекты имеют необычайно большой военный аспект, который будет иметь влияние, в том числе на безопасность Польши, пишет Gazeta Prawna.

«25 ноября 2018 года россияне провели атаку на украинские части на Чёрном море. Место не было случайным. Нападение было проведено через Керченский пролив недалеко от моста, нелегально построенного российской стороной. Таким образом, Россия использовала построенную ею инфраструктуру для расширения своего присутствия под предлогом её защиты», — объясняет издание.

Негативное отношение России к НАТО — общеизвестный факт: опасаясь приближения военной инфраструктуры НАТО к границам России, она стремится ограничить возможности альянса на его восточном фланге. В соответствии с подписанным президентом России Владимиром Путиным в 2017 году Указом об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, размещение на её границах систем противоракетной обороны, в том числе на кораблях, воспринимается как угроза для путей сообщения и объектов морской и энергетической инфраструктуры в регионе — то есть для российских газопроводов, проходящих по дну моря, и терминалов для перегрузки углеводородов, находящихся в прибрежной сфере Балтики, рассказывает Gazeta Prawna.

«Конечно, балтийская операционная зона несравнима с океаническим военным театром. Однако Балтийское море всё больше превращается в место противостояния с НАТО», — подчёркивает польское издание. По оценке России, воинские контингенты членов НАТО, которые прибыли в прибалтийские страны и Польшу, представляют собой серьёзную угрозу. Пока что неизвестно, будет ли создан Форт Трамп, но в любом случае трассы к этой базе будут частично проходить морским путём через Балтику с использованием портов в польском Щецине и Гданьске, следовательно, трассы этих портов будут находиться под особым вниманием разведывательных частей Балтийского флота, добавляет Gazeta Prawna.

Россия уже в 2000 году, после того как она разработала проект «Северного потока», пыталась расширить свой потенциал разведки, используя возможности маскировки этой деятельности за фасадом гражданской инфраструктуры. Тогда планировалось построить сервисную платформу для газопровода на расстоянии 68 км от шведского Готланда. Однако в 2006 году Агентство оборонных исследований и Министерство обороны Швеции вовремя оценили возможность двойного использования такой конструкции в центре Балтийского моря: среди прочего как платформы для размещения системы разведки Балтийского флота. Тогда шведская сторона отклонила проект. России пришлось скорректировать трассу газопровода, однако этот факт не остановил продолжение её работы по использованию энергетической инфраструктуры для проведения разведки, вспоминает издание.

Более 1200 км длины коридора газопровода, в котором должны быть проложены четыре нитки, «Северный поток» и «Северный поток — 2» дают фору Балтийскому флоту. Газопроводный коридор является пространством, на котором Россия сможет неявным способом разместить дополнительные мобильные разведывательные приборы для сканирования подводной и надводной ситуации вдоль всего побережья НАТО.

На Балтийском море нет большей силы, чем российский Балтийский флот, который насчитывает более 60 боевых единиц. Этот флот превышает по потенциалу силы любого из государств, граничащих с этой акваторией. Россия готовится к превращению Балтийского моря в очередное российское озеро. «Северный поток — 2» на Балтике и «Турецкий поток» на Чёрном море будут использованы для обоснования увеличения и дифференцирования военного присутствия в акваториях обоих морей и на их побережье. И это будет объясняться необходимостью защиты стратегически важной морской инфраструктуры, совместных и взаимовыгодных отношений России с Болгарией, Германией и Турцией в торговле газом, а также станет нейтрализацией угроз со стороны НАТО, Соединённых Штатов, Польши, Украины и прибалтийских стран, отмечает издание.

При таком подходе возрастает риск гибридной оккупации прибалтийских стран и увеличения сил в Калининградской области под предлогом защиты главной торговой трассы Россия — ЕС и Россия — Германия. Поэтому самое лучшее решение для Европы состоит сейчас в оказании сопротивления проекту «Северный поток — 2», а для США — в блокаде этого газопровода всеми возможными средствами, резюмирует Gazeta Prawna.