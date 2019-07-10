Польский эксперт: Россия только прикидывается консервативной страной

Россия намеренно подпитывает слухи о том, что западная цивилизация якобы находится в серьёзном кризисе. Она даже начала вспоминать об этом в официальных документах, считает польский эксперт Шимон Каращ из Центра восточных исследований. В беседе с Polskie Radio он уверяет, что на фоне «разлагающейся Европы» Россия для нужд внешней и внутренней политики создала себе имидж консервативного общества, гарантом которого выступает сам Владимир Путин.

«Россия вовсе не представляет собой излишне консервативное общество. Большинство россиян также не практикует православие. А если взглянуть на статистики разводов и абортов, именно консервативный нарратив используется на нужды как внутренней, так и внешней политики. Не случайно Путин встретился с Папой Римским Франциском», — заявил в интервью Polskie Radio Шимон Каращ из Центра восточных исследований.

По мнению политолога, Россия намеренно подпитывает слухи о том, что западная цивилизация якобы находится в серьёзном кризисе. «Представители российской элиты власти на протяжении нескольких лет повторяют тезис о кризисе Запада. Очень показательно то, что россияне начали даже вспоминать об этом в официальных документах. С одной стороны, часть замечаний на самом деле сходится с реальностью, но в большой степени они выдают желаемое за действительное. Россияне хотели бы, чтобы Запад был разделён. Это облегчает им реализацию целей внешней политики», — объяснил он.

Шимон Каращ также отметил, что поддержка российским обществом власти становится всё меньше. «Кремль переживает из-за опросов общественного мнения. И здесь появляется вызывающий беспокойство тренд, который явно ему не нравится, — а именно падение популярности телевизионных дебатов с участием Владимира Путина. Мы имеем дело с парадоксальной ситуацией, так как появляются сигналы усталости общества от существующей ситуации, но российская власть сделала многое, чтобы убедить общество в том, что эта власть не имеет разумной альтернативы», — полагает он.

Как утверждает польский эксперт, Владимир Путин использует свой консервативный имидж исключительно из политических побуждений. Президент России выступает в роли ключевого звена в существующей системе в России, и он не может быть легко из неё исключён. «Оппозиция не в состоянии генерировать разумные импульсы. Это один из главных козырей Кремля в борьбе с обществом. Путин — это стабилизирующий фактор. Если он исчезнет, то возникнет вопрос: окажется ли без него система стабильной? Члены общественно-экономической элиты, которые многим обязаны Путину, могли бы многое потерять на этой замене», — резюмировал в беседе с Polskie Radio Шимон Каращ из Центра восточных исследований.