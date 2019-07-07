Wyborcza: санкции и падение рыночной конъюнктуры не ослабили экономического интереса Германии к России

Показатели немецких инвестиций в России сейчас самые высокие со времени мирового экономического кризиса конца прошлого десятилетия и больше, чем с момента введения санкций Евросоюза в отношении России в 2014 году, пишет польский журналист Анджей Кубик. В издании Gazeta Wyborcza он подчёркивает, что благодаря немецкому покровительству, но вопреки ЕС, «Газпром» успешно прокладывает «Северный поток —2».

В первом квартале этого года чистые прямые инвестиции Германии в России составляли €1,76 млрд, на одну треть больше, чем годом ранее. Такие статистические данные Бундесбанка передала Российско-германская внешнеторговая палата, объединяющая немецких инвесторов в России и российские компании, которые ведут бизнес с Германией, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.

В 2018 году немецкие компании инвестировали в России €3,2 млрд, рекордную сумму за последние 10 лет — указала в сообщении Российско-германская палата.

«Это значит, что немецкие прямые инвестиции в России являются уже самыми большими со времён мирового кризиса, который начался осенью 2008 года. И они пошли вверх, хотя в 2014 году ЕС ввёл ограниченные экономические санкции в отношении России за агрессию на Украину», — подчёркивает автор.

«Несмотря на ослабление конъюнктуры немецкие компании продолжают верить в российский рынок и продолжают инвестировать даже вопреки общим трендам», — констатировал председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Более того, правительства стран тоже углубляют сотрудничество. Ровно месяцем ранее в Санкт-Петербурге немецкий министр экономики и его российский коллега подписали первое за многие годы соглашение об укреплении партнёрства между правительствами России и Германии, подчёркивает польский журналист.

Документ, подписанный Альтмайером и Орешкиным — это декларация о партнёрстве при увеличении объёмов работы. Конкретно дело касается трансфера немецкой технологии для тех секторов российской экономики, которые нуждаются в быстрой модернизации. Конкретика не предаётся огласке, однако после подписания документа министр Альтмайер говорил о том, что конфликты привели к огромному торможению в отношениях Европы с Россией, и Германия пытается углубить сотрудничество, насколько это представляется возможным.

В этом году под Москвой был открыт завод «Мерседес-Бенц Московия» — первый в России завод легковых автомобилей этой известной немецкой марки. Несколькими неделями позднее также был открыт завод по производству кабин для грузовиков, построенный «Мерседесом» и компанией «КАМАЗ», которая известна как главный поставщик машин для российской армии, отмечает автор.

Знаковой является также история немецкого концерна Siemens, турбины которого используются — вопреки санкциям — в электростанциях, построенных на оккупированном Россией Крыму*. Siemens утверждал, что турбины переданы в Крым вопреки договору, и требовал их возврата. Но требования немецкого концерна отклонили арбитражные суды России. Это. Однако, не отбило желания у концерна Siemens — он вскоре после скандала подписал договоры на поставку турбин в электростанции «Газпрома», которые строятся вне Крыма.

Пользуясь немецким покровительством, «Газпром» начал также прокладывать через Балтийское море новый газопровод «Северный поток —2» из России в Германию. Европейская комиссия ясно объявила о том, что эта инвестиция не отвечает требованиям Энергетического союза ЕС, так как увеличит зависимость Европы от газа из России, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).